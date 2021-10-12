https://ria.ru/20211012/narusheniya-1754164947.html
Более 25% проверенных земельных участков Подмосковья имеют нарушения
Более 25% проверенных земельных участков Подмосковья имеют нарушения - РИА Новости, 12.10.2021
Более 25% проверенных земельных участков Подмосковья имеют нарушения
Более 25% проверенных земельных участков Московской области используются с нарушениями законодательства, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:55
2021-10-12T11:55
2021-10-12T11:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731431677_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b3ced5435b12b7cb3af52e03399337b.jpg
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Более 25% проверенных земельных участков Московской области используются с нарушениями законодательства, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.Согласно данным пресс-службы, земельный контроль Подмосковья для выявления коммерческого использования личных земель с начала года осмотрел 58,7 тысяч участков."Нарушения выявлены на 15 тысячах участков", - рассказала глава ведомства Наталья Адигамова.В пресс-службе отметили, что в последние годы увеличилось количество нарушений, связанных с использованием земли для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, огородничества и садоводства в целях получения прибыли.
https://radiosputnik.ria.ru/20211011/dacha-1754006185.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731431677_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_60c1992848d4ad2f58aa9bbfbc3677fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), жилье