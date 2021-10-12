https://ria.ru/20211012/narusheniya-1754164947.html

Более 25% проверенных земельных участков Подмосковья имеют нарушения

Более 25% проверенных земельных участков Подмосковья имеют нарушения - РИА Новости, 12.10.2021

Более 25% проверенных земельных участков Подмосковья имеют нарушения

Более 25% проверенных земельных участков Московской области используются с нарушениями законодательства, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T11:55

2021-10-12T11:55

2021-10-12T11:55

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жилье

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Более 25% проверенных земельных участков Московской области используются с нарушениями законодательства, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.Согласно данным пресс-службы, земельный контроль Подмосковья для выявления коммерческого использования личных земель с начала года осмотрел 58,7 тысяч участков."Нарушения выявлены на 15 тысячах участков", - рассказала глава ведомства Наталья Адигамова.В пресс-службе отметили, что в последние годы увеличилось количество нарушений, связанных с использованием земли для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, огородничества и садоводства в целях получения прибыли.

https://radiosputnik.ria.ru/20211011/dacha-1754006185.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), жилье