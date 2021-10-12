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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211012/narusheniya-1754164947.html
Более 25% проверенных земельных участков Подмосковья имеют нарушения
Более 25% проверенных земельных участков Подмосковья имеют нарушения - РИА Новости, 12.10.2021
Более 25% проверенных земельных участков Подмосковья имеют нарушения
Более 25% проверенных земельных участков Московской области используются с нарушениями законодательства, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:55
2021-10-12T11:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жилье
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Более 25% проверенных земельных участков Московской области используются с нарушениями законодательства, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.Согласно данным пресс-службы, земельный контроль Подмосковья для выявления коммерческого использования личных земель с начала года осмотрел 58,7 тысяч участков."Нарушения выявлены на 15 тысячах участков", - рассказала глава ведомства Наталья Адигамова.В пресс-службе отметили, что в последние годы увеличилось количество нарушений, связанных с использованием земли для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, огородничества и садоводства в целях получения прибыли.
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московская область (подмосковье), жилье
11:55 12.10.2021
 

Более 25% проверенных земельных участков Подмосковья имеют нарушения

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкКоттеджный поселок в Московской области
Коттеджный поселок в Московской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Более 25% проверенных земельных участков Московской области используются с нарушениями законодательства, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.
Согласно данным пресс-службы, земельный контроль Подмосковья для выявления коммерческого использования личных земель с начала года осмотрел 58,7 тысяч участков.
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"Нарушения выявлены на 15 тысячах участков", - рассказала глава ведомства Наталья Адигамова.
В пресс-службе отметили, что в последние годы увеличилось количество нарушений, связанных с использованием земли для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, огородничества и садоводства в целях получения прибыли.
"Так, для получения коммерческой прибыли используют земли для огородничества, садоводства и дачного хозяйства правообладатели свыше 11,7 тысячи участков, земли, предназначенные под жилую застройку – правообладатели порядка 3300 участков, а земли иных видов разрешённого использования – 125 правообладателей",- добавила Адигамова
 
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