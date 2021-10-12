https://ria.ru/20211012/napadenie-1754277660.html

В МВД рассказали подробности нападения на КПП отдела полиции в Москве

В МВД рассказали подробности нападения на КПП отдела полиции в Москве - РИА Новости, 12.10.2021

В МВД рассказали подробности нападения на КПП отдела полиции в Москве

Мужчина, напавший на КПП отдела полиции по району Преображенское в Москве, был пьян, рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T20:19

2021-10-12T20:19

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происшествия

москва

гу мвд россии по г. москве

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Мужчина, напавший на КПП отдела полиции по району Преображенское в Москве, был пьян, рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД.Инцидент произошел в 16:55. "При общении с сотрудниками, осуществлявшими пропускной режим, гражданин достал предмет, похожий на пистолет, и направил в сторону стражей порядка", — сообщили в ведомстве.Полицейские обезвредили мужчину 1971 года рождения. В результате ЧП никто не пострадал.

https://ria.ru/20211012/napadenie-1754269543.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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