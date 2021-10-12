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В МВД рассказали подробности нападения на КПП отдела полиции в Москве
В МВД рассказали подробности нападения на КПП отдела полиции в Москве - РИА Новости, 12.10.2021
В МВД рассказали подробности нападения на КПП отдела полиции в Москве
Мужчина, напавший на КПП отдела полиции по району Преображенское в Москве, был пьян, рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T20:19
2021-10-12T20:19
2021-10-12T23:47
происшествия
москва
гу мвд россии по г. москве
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Мужчина, напавший на КПП отдела полиции по району Преображенское в Москве, был пьян, рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД.Инцидент произошел в 16:55. "При общении с сотрудниками, осуществлявшими пропускной режим, гражданин достал предмет, похожий на пистолет, и направил в сторону стражей порядка", — сообщили в ведомстве.Полицейские обезвредили мужчину 1971 года рождения. В результате ЧП никто не пострадал.
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происшествия, москва, гу мвд россии по г. москве
20:19 12.10.2021 (обновлено: 23:47 12.10.2021)
В МВД рассказали подробности нападения на КПП отдела полиции в Москве
В МВД рассказали, что пришедший с оружием на КПП отдела полиции в Москве мужчина был пьян