https://ria.ru/20211012/napadenie-1754269543.html

СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейского в Москве

СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейского в Москве - РИА Новости, 12.10.2021

СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейского в Москве

Уголовное дело возбуждено по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции на востоке Москвы, злоумышленник был обезврежен, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T19:12

2021-10-12T19:12

2021-10-12T19:54

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции на востоке Москвы, злоумышленник был обезврежен, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По уточненной информации следствия, вечером 12 октября мужчина зашёл на КПП около дежурной части ОМВД России по району Преображенское города Москвы и направил огнестрельное оружие на полицейского, однако не выстрелил, так как его обезвредили."Следственными органами ГСУСК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)", - сказала Иванова.Добавляется, что в ближайшее время подозреваемый будет доставлен в подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий.

https://ria.ru/20210916/delo-1750294357.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия