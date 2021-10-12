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В Чехии мужчина напал на людей в жилом доме и ранил шесть человек

В Чехии мужчина напал на людей в жилом доме и ранил шесть человек - РИА Новости, 12.10.2021

В Чехии мужчина напал на людей в жилом доме и ранил шесть человек

Мужчина в городе Тишнове на юго-востоке Чехии в понедельник вечером ранил шесть человек в одном из семейных жилых домов, пятеро из них находятся в тяжелом... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T00:53

2021-10-12T00:53

2021-10-12T00:53

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ПРАГА, 12 окт - РИА Новости. Мужчина в городе Тишнове на юго-востоке Чехии в понедельник вечером ранил шесть человек в одном из семейных жилых домов, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, нападавший задержан, сообщил журналистам представитель полиции Давид Халоупка.В свою очередь, муниципалитет Тишнова проинформировал жителей города в Faсebook о том, что "на Юнгманновой улице, согласно доступной информации произошло несчастье в семье, нападавший задержан, а полиция приступила к расследованию", и попросил соблюдать спокойствие.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, брно, чехия