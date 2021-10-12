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В Чехии мужчина напал на людей в жилом доме и ранил шесть человек
В Чехии мужчина напал на людей в жилом доме и ранил шесть человек - РИА Новости, 12.10.2021
В Чехии мужчина напал на людей в жилом доме и ранил шесть человек
Мужчина в городе Тишнове на юго-востоке Чехии в понедельник вечером ранил шесть человек в одном из семейных жилых домов, пятеро из них находятся в тяжелом... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T00:53
2021-10-12T00:53
2021-10-12T00:53
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ПРАГА, 12 окт - РИА Новости. Мужчина в городе Тишнове на юго-востоке Чехии в понедельник вечером ранил шесть человек в одном из семейных жилых домов, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, нападавший задержан, сообщил журналистам представитель полиции Давид Халоупка.В свою очередь, муниципалитет Тишнова проинформировал жителей города в Faсebook о том, что "на Юнгманновой улице, согласно доступной информации произошло несчастье в семье, нападавший задержан, а полиция приступила к расследованию", и попросил соблюдать спокойствие.
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в мире, брно, чехия
В Чехии мужчина напал на людей в жилом доме и ранил шесть человек
В Чехии в городе Тишнове полиция задержала мужчину, который ранил шесть человек