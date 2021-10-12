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Уголовное наказание за езду в алкогольном опьянении в странах мира

Уголовное наказание за езду в алкогольном опьянении в странах мира - РИА Новости, 12.10.2021

Уголовное наказание за езду в алкогольном опьянении в странах мира

Ответственность за вождение в нетрезвом виде регулируется законодательством штатов. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T13:53

2021-10-12T13:53

2021-10-12T13:53

общество

справки

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СШАОтветственность за вождение в нетрезвом виде регулируется законодательством штатов.Например, во Флориде водители некоммерческих автомобилей старше 21 года считаются пьяными, если уровень алкоголя в их крови составляет 0,8 промилле или выше. Для водителей моложе 21 года допустимый уровень алкоголя в их крови – 0,2 промилле. При первом задержании в состоянии алкогольного опьянения водителю грозит арест до шести месяцев и штраф от 500 до 1000 долларов. Повторное правонарушение наказывается лишением свободы на срок до девяти месяцев, а также штрафом в размере от 1000 до 2000 долларов. Если повторное правонарушение произошло в течение пяти лет после первого, водитель лишается прав как минимум на пять лет. После четвертого раза нарушитель навсегда лишается прав, возможный срок лишения свободы увеличивается до пяти лет, а штраф – до 5000 долларов. В Калифорнии допустимый уровень алкоголя для водителей некоммерческих автомобилей старше 21 года – 0,8 промилле, для водителей моложе 21 года 0,1 промилле. За первое правонарушение водителю грозит арест на срок от 96 часов до полугода, штраф до 1000 долларов. Срок приостановления действия водительских прав – шесть месяцев. При повторном нарушении наказание ужесточается.В Техасе допустимый уровень алкоголя для водителей некоммерческих автомобилей старше 21 года – 0,8 промилле. Водители младше 21 года считаются пьяными, если в их организме обнаружено какое-либо количество алкоголя.Правонарушителю, впервые совершившему преступление, грозит до 180 дней тюрьмы или штраф до 2000 долларов (либо оба наказания одновременно). Срок приостановления действия водительских прав составляет 90 дней. При повторном нарушении в течение пяти лет водителю грозит до года тюрьмы или штраф в размере до 4000 долларов (либо оба наказания одновременно). Срок приостановления действия водительских прав – один год. За третье правонарушение в течение пяти лет грозит от двух до 10 лет лишения свободы или штраф в размере до 10 000 долларов (либо оба наказания одновременно). Срок приостановления действия водительских прав – один год.В Нью-Йорке допустимый уровень алкоголя для водителей некоммерческих автомобилей старше 21 года – 0,8 промилле. Водители младше 21 года считаются пьяными, если в их организме обнаруживается какое-либо количество алкоголя.Водителям, если уровень алкоголя в их организме составил от 0,8 до 1,8 промилле, за первое правонарушение грозит тюремное заключение сроком до одного года и уплата штрафа в размере от 500 до 1000 долларов. Срок отзыва водительских прав составляет не менее шести месяцев.Правонарушителям, впервые совершившим правонарушение, с уровнем алкоголя в организме более 1,8 промилле, грозит тюремное заключение сроком до одного года и уплата штрафа в размере не менее 1000 долларов. Срок отзыва водительских прав составляет не менее одного года. За повторное правонарушение грозит до четырех лет лишения свободы и выплата штрафа в размере от 1000 до 5000 долларов. Срок отзыва водительских прав составляет не менее одного года. За третье правонарушение в течение 10 лет, водителю грозит до семи лет лишения свободы и штраф в размере от 2000 до 10 000 долларов. В зависимости от обстоятельств предыдущих нарушений и периода времени между нарушениями водителя могут навсегда лишить водительских прав. КанадаМаксимально допустимая доза алкоголя в крови водителя – 0,8 промилле. Наказание за вождение в нетрезвом виде зависит от концентрации алкоголя, является ли правонарушение первым или повторным, а также от того, был ли причинены телесные повреждения или смерть другому человеку. Минимальное наказание за вождение в нетрезвом виде – штраф от 1000 долларов, максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы. Если по вине пьяного водителя в аварии пострадал другой человек, ему грозит до 14 лет заключения. Если по вине пьяного водителя в аварии погиб другой человек – пожизненное заключение. ГерманияДопустимый уровень алкоголя в крови – 0,5 промилле. Для начинающих водителей, проходящих испытательный срок, для владельцев водительских прав младше 21 года действует правило нулевого употребления алкоголя, то есть абсолютный запрет на вождение в нетрезвом виде. Водитель, превысивший допустимую норму спиртного впервые, платит штраф в размере 500 евро, получает два штрафных пункта, а также на один месяц лишается водительских прав. Если же человека ловят пьяным за рулем повторно, ему грозит более высокий денежный штраф, три штрафных балла и лишение прав уже на три месяца.Впрочем, такие правила действуют лишь при условии, что содержание алкоголя в крови водителя ниже 1,1 промилле. Превышение данного уровня уже классифицируется как уголовное преступление: считается, что водитель, достигший этой стадии опьянения уже не в состоянии управлять машиной. В таком случае меру наказания определяет суд. Это может быть штраф или тюремное заключение сроком до пяти лет и лишение водительского удостоверения на срок от полугода до 5 лет.ФранцияВо Франции установлена предел содержания алкоголя в крови, который составляет 0,5 грамма алкоголя на литр крови или 0,25 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Для водителей, имеющих испытательный срок, и тех, кто находится в процессе обучения вождению, установленный предел составляет 0,2 грамма на литр крови или 0,1 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. При содержании алкоголя в крови более 0,8 грамма на литр крови в стране предусмотрено наказание – штраф 4500 евро, два года лишения свободы, а также запрет на управление транспортным средством на срок до пяти лет. Нарушение запрета является правонарушением, предусматривающим два года тюремного заключения и штраф в размере 4500 евро. Отказ сдачи теста на наличие алкоголя в крови также предусматривает уголовное наказание до двух лет лишения свободы.ВеликобританияВ Великобритании за вождение в нетрезвом виде предусмотрен арест на три месяца, штраф 2,5 тысячи фунтов стерлингов. Вождение или попытка вождения автомобиля в состоянии алкогольного опьянения грозит лишением свободы сроком до шести месяцев, лишением прав на период не менее одного года (три года при двукратном осуждении за 10 лет). Если по вине пьяного водителя произошла авария, приведшая к смерти, он может быть осужден на срок до 14 лет, запрет на вождение не менее двух лет. Отказ предоставить анализ на алкоголь предусматривает шесть месяцев лишения свободы, запрет на управление транспортным средством на срок не менее одного года.ИспанияВ Испании в соответствии со статьей 379.2 Уголовного кодекса за вождение автомобиля или мопеда с уровнем алкоголя в выдыхаемом воздухе более 0,60 миллиграмма на литр или с уровнем алкоголя в крови более 1,2 грамма на литр наказывают тюремным заключением на срок от трех до шести месяцев или штрафом от шести до двенадцати месяцев или общественно-полезными работами от тридцати одного до девяноста дней, и, в любом случае, лишают права управлять автотранспортными средствами и мопедами на срок более одного года до четырех лет. При повторном задержание наказание ужесточается. БелоруссияВ Белоруссии состоянием алкогольного опьянения считается наличие абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации 0,3 и более промилле или наличие паров абсолютного этилового спирта в концентрации 150 и более микрограммов на один литр выдыхаемого воздуха. Законодательством Белоруссии предусмотрена уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения статьей 317-1 УК РБ. Нарушителей наказывают исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом, либо ограничением свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Также УК страны предусматривает специальную конфискацию. Независимо от права собственности подлежит специальной конфискации транспортное средство, которым управляло лицо, совершившее преступление, предусмотренное ст. 317-1 УК. ИталияВ Италии уголовно наказуемым у водителя считается уровень алкоголя выше 0,8 миллиграмма на литр. При обнаружении количества алкоголя до 1,5 миллиграмма на литр нарушитель платит штраф в размере от 800 до 3200 евро, а также ему грозит заключение под стражу на срок до шести месяцев. В случае большего количества алкоголя в крови водителя могут оштрафовать на 6 000 евро и арестовать на срок от шести месяцев до года. ФинляндияЛицо, управляющее автомобилем с содержанием алкоголя в крови не менее 0,5 промилле, подвергается штрафу или тюремному заключению на срок до шести месяцев. За передачу машины нетрезвому водителю предусмотрены штраф или арест. МалайзияВ Малайзии за вождение в нетрезвом виде предусмотрено тюремное заключение сроком до 12 месяцев, штраф от 1000 до 6000 ринггитов. В случае повторного осуждения – тюремное заключение до двух лет и штраф в размере от 2000 до 10000 ринггитов, запрещение вождения до одного года. Если нетрезвый водитель стал причиной нанесения телесных повреждений или смерти, малайзийское законодательство предусматривает тюремное заключение сроком от трех до 10 лет, штраф в размере от 8000 до 20000 ринггитов, лишение прав на 5 лет со дня осуждения.КитайСогласно Закону о безопасности дорожного движения, в случае вождения в нетрезвом виде водитель должен быть задержан отделом управления дорожным движением органа общественной безопасности не более чем на 15 дней, его лишают водительских прав на срок от трех до шести месяцев. Предусматривается штраф от 1000 до 2000 юаней. Согласно уголовному кодексу, если ДТП причинило серьезную травму водитель подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до трех лет, если к смерти, предусмотрено уголовное наказание от семи лет. Максимальное наказание за вождение в нетрезвом виде, повлекшее серьезные последствия, составляет 15 лет лишения свободы.ЯпонияВ Японии, согласно закону о дорожном движении, за вождение в нетрезвом виде грозит штраф в один миллион японских иен и тюремный срок до пяти лет, а также лишение права управлять автотранспортным средством на пять лет. Кроме этого, штрафуются и все пассажиры, которые находились в салоне автомобиля или автобуса в момент нарушения. Исключение не делается даже для городских и туристических автобусов. СингапурВождение в состоянии алкогольного опьянения является уголовным преступлением.При первом нарушении водителю грозит штраф в размере от 2 000 до 10 000 долларов или тюремное заключение на срок до 12 месяцев (водитель может быть подвергнут обоим наказаниям). Водитель также будет лишен права управлять автомобилем на срок не менее двух лет (в случае тюремного заключения дисквалификация начинается со дня освобождения).Для повторного и последующего правонарушения тюремное заключение является обязательным. Наказание – тюремное заключение сроком до двух лет и штраф в размере не менее 5000 и не более 20 000 долларов. Срок лишения водительских прав – до пяти лет.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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