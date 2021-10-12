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Попова назвала число россиян, находящихся под наблюдением из-за COVID-19

Попова назвала число россиян, находящихся под наблюдением из-за COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021

Попова назвала число россиян, находящихся под наблюдением из-за COVID-19

В России под наблюдением находятся 2,5 миллиона лиц, контактировавших с больными COVID, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T15:05

2021-10-12T15:05

2021-10-12T15:05

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В России под наблюдением находятся 2,5 миллиона лиц, контактировавших с больными COVID, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В фазе роста в эпидпроцессе 77 субъектов РФ, и стабильная ситуация остается в восьми – без динамики. Я бы хотела отметить, что особенностью эпидпроцесса, а мы анализируем это вместе с научными учреждениями и нашими, и Академии наук, синхронно идет эпидпроцесс и эпидподъем по ОРВИ и гриппу к сегодняшнему дню", - рассказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции."Мы поддерживаем высокий уровень работы в очагах в рамках эпидрасследований, под наблюдением сегодня находится почти 2,5 миллиона контактных лиц. Работа в очагах усилена и меры по интенсивной работе в очагах сохраняются", - отметила глава Роспотребнадзора.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии