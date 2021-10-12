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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211012/musor-1754231882.html
Порядка 4,5 тысячи тонн устаревшей электроники утилизировали в МО за 5 лет
Порядка 4,5 тысячи тонн устаревшей электроники утилизировали в МО за 5 лет - РИА Новости, 12.10.2021
Порядка 4,5 тысячи тонн устаревшей электроники утилизировали в МО за 5 лет
Около 4,5 тысячи тонн устаревшей техники сдали на переработку в Московской области за 5 лет в рамках программы "Школа утилизации: электроника". Почти вся эта... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:37
2021-10-12T16:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Около 4,5 тысячи тонн устаревшей техники сдали на переработку в Московской области за 5 лет в рамках программы "Школа утилизации: электроника". Почти вся эта техника – 95% – использовалась в качестве вторичного сырья, сообщил телеканал "360".Недавно в доме правительства МО завершилась очередная экоакция в рамках программы. В ней приняли участие 12 ведомств, сдав более 7 тонн старой техники за два дня. С начала года было проведено три такие акции и сдано 24 тонны электроники."Центральные органы власти Подмосковья тоже всегда активно участвуют в программе, подавая тем самым пример ответственного отношения к экологии", – рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.Принимают участие в акциях по утилизации электроники и жители региона.
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московская область (подмосковье)
16:37 12.10.2021
 

Порядка 4,5 тысячи тонн устаревшей электроники утилизировали в МО за 5 лет

© РИА Новости / Александр КондратюкРабочий собирает электронную и радио аппаратуру для последующей переработки на вторичное сырье
Рабочий собирает электронную и радио аппаратуру для последующей переработки на вторичное сырье - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Около 4,5 тысячи тонн устаревшей техники сдали на переработку в Московской области за 5 лет в рамках программы "Школа утилизации: электроника". Почти вся эта техника – 95% – использовалась в качестве вторичного сырья, сообщил телеканал "360".
Недавно в доме правительства МО завершилась очередная экоакция в рамках программы. В ней приняли участие 12 ведомств, сдав более 7 тонн старой техники за два дня. С начала года было проведено три такие акции и сдано 24 тонны электроники.
"Центральные органы власти Подмосковья тоже всегда активно участвуют в программе, подавая тем самым пример ответственного отношения к экологии", – рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
Принимают участие в акциях по утилизации электроники и жители региона.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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