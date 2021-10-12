https://ria.ru/20211012/musor-1754231882.html

Порядка 4,5 тысячи тонн устаревшей электроники утилизировали в МО за 5 лет

Порядка 4,5 тысячи тонн устаревшей электроники утилизировали в МО за 5 лет - РИА Новости, 12.10.2021

Порядка 4,5 тысячи тонн устаревшей электроники утилизировали в МО за 5 лет

Около 4,5 тысячи тонн устаревшей техники сдали на переработку в Московской области за 5 лет в рамках программы "Школа утилизации: электроника". Почти вся эта... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T16:37

2021-10-12T16:37

2021-10-12T16:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Около 4,5 тысячи тонн устаревшей техники сдали на переработку в Московской области за 5 лет в рамках программы "Школа утилизации: электроника". Почти вся эта техника – 95% – использовалась в качестве вторичного сырья, сообщил телеканал "360".Недавно в доме правительства МО завершилась очередная экоакция в рамках программы. В ней приняли участие 12 ведомств, сдав более 7 тонн старой техники за два дня. С начала года было проведено три такие акции и сдано 24 тонны электроники."Центральные органы власти Подмосковья тоже всегда активно участвуют в программе, подавая тем самым пример ответственного отношения к экологии", – рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.Принимают участие в акциях по утилизации электроники и жители региона.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)