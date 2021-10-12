https://ria.ru/20211012/musor-1754231882.html
Порядка 4,5 тысячи тонн устаревшей электроники утилизировали в МО за 5 лет
Порядка 4,5 тысячи тонн устаревшей электроники утилизировали в МО за 5 лет - РИА Новости, 12.10.2021
Порядка 4,5 тысячи тонн устаревшей электроники утилизировали в МО за 5 лет
Около 4,5 тысячи тонн устаревшей техники сдали на переработку в Московской области за 5 лет в рамках программы "Школа утилизации: электроника". Почти вся эта... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:37
2021-10-12T16:37
2021-10-12T16:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754231569_0:171:2001:1296_1920x0_80_0_0_4ac045d2a8f39322ec7292f8bc0575ba.jpg
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Около 4,5 тысячи тонн устаревшей техники сдали на переработку в Московской области за 5 лет в рамках программы "Школа утилизации: электроника". Почти вся эта техника – 95% – использовалась в качестве вторичного сырья, сообщил телеканал "360".Недавно в доме правительства МО завершилась очередная экоакция в рамках программы. В ней приняли участие 12 ведомств, сдав более 7 тонн старой техники за два дня. С начала года было проведено три такие акции и сдано 24 тонны электроники."Центральные органы власти Подмосковья тоже всегда активно участвуют в программе, подавая тем самым пример ответственного отношения к экологии", – рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.Принимают участие в акциях по утилизации электроники и жители региона.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754231569_1:0:1729:1296_1920x0_80_0_0_c6f1fc2f3be97fa72b71b24d97712413.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)