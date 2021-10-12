00:22 12.10.2021 (обновлено: 00:24 12.10.2021)
"КП" сменила утверждение об обвинении Можейко в Белоруссии на предположение
"КП" сменила утверждение об обвинении журналиста Можейко в Белоруссии на предположение
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Газета "Комсомольская правда", ранее на своем сайте сообщившая об официальном предъявлении обвинения журналисту "КП в Беларуси" Геннадию Можейко, сменила утверждение об этом на предположение, ссылаясь на белорусские законы и то, что корреспондент все еще остается в СИЗО.
"В понедельник, 11 октября, следствие все-таки предъявило нашему коллеге Геннадию Можейко обвинение. Такой вывод можно сделать по тому, что журналист не вышел на свободу, а по белорусским законам обвинение должно быть вынесено не позднее чем через 10 суток после задержания. (Можейко был задержан 1 октября)", - говорится в сообщении на сайте издания.
Добавляется, что Можейко "обвиняют по двум статьям".
В понедельник вечером на сайте "КП" по той же ссылке утверждалось, что "следствие официально предъявило нашему коллеге Геннадию Можейко обвинение по двум статьям: статье 130 УК РБ ("Разжигание социальной вражды или розни") и статье 369 УК РБ ("Оскорбление представителя власти")".
Ранее МВД Белоруссии сообщило, что белорус Можейко был задержан 1 октября в республике в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных уголовными статьями о "разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни" и "оскорблении представителя власти". По данным МВД, журналист хотел выехать через РФ в третью страну, но ему было отказано в выезде из России, поскольку он находился в списке лиц, чье пребывание на российской территории нежелательно. Мужчине было предписано покинуть Россию, что он и сделал в установленном порядке.
Можейко 4 октября был допрошен в Минске в качестве подозреваемого, а затем в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина был переведен в СИЗО в Жодино (Минская область).
Защита Можейко подала жалобу на избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщала один из адвокатов журналиста. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль де-юре не может защищать интересы журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко, так как он гражданин Белоруссии.
6 октября, 12:38В Кремле прокомментировали задержание Можейко