https://ria.ru/20211012/mozheyko-1754118608.html

"КП" сменила утверждение об обвинении Можейко в Белоруссии на предположение

"КП" сменила утверждение об обвинении Можейко в Белоруссии на предположение - РИА Новости, 12.10.2021

"КП" сменила утверждение об обвинении Можейко в Белоруссии на предположение

Газета "Комсомольская правда", ранее на своем сайте сообщившая об официальном предъявлении обвинения журналисту "КП в Беларуси" Геннадию Можейко, сменила... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T00:22

2021-10-12T00:22

2021-10-12T00:24

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Газета "Комсомольская правда", ранее на своем сайте сообщившая об официальном предъявлении обвинения журналисту "КП в Беларуси" Геннадию Можейко, сменила утверждение об этом на предположение, ссылаясь на белорусские законы и то, что корреспондент все еще остается в СИЗО.Добавляется, что Можейко "обвиняют по двум статьям".В понедельник вечером на сайте "КП" по той же ссылке утверждалось, что "следствие официально предъявило нашему коллеге Геннадию Можейко обвинение по двум статьям: статье 130 УК РБ ("Разжигание социальной вражды или розни") и статье 369 УК РБ ("Оскорбление представителя власти")".Ранее МВД Белоруссии сообщило, что белорус Можейко был задержан 1 октября в республике в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных уголовными статьями о "разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни" и "оскорблении представителя власти". По данным МВД, журналист хотел выехать через РФ в третью страну, но ему было отказано в выезде из России, поскольку он находился в списке лиц, чье пребывание на российской территории нежелательно. Мужчине было предписано покинуть Россию, что он и сделал в установленном порядке.Можейко 4 октября был допрошен в Минске в качестве подозреваемого, а затем в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина был переведен в СИЗО в Жодино (Минская область).Защита Можейко подала жалобу на избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщала один из адвокатов журналиста. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль де-юре не может защищать интересы журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко, так как он гражданин Белоруссии.

https://ria.ru/20211006/mozheyko-1753311830.html

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белоруссия, минск, мвд белоруссии, россия