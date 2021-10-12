https://ria.ru/20211012/moshenniki-1754246557.html

Росфинмониторинг предупредил о мошеннических рассылках от имени ведомства

Росфинмониторинг предупредил о мошеннических рассылках от имени ведомства - РИА Новости, 12.10.2021

Росфинмониторинг предупредил о мошеннических рассылках от имени ведомства

Росфинмониторинг выявил случаи с рассылкой мошеннических писем гражданам от имени ведомства о заморозке денежных переводов и предложении оплатить издержки для... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T17:40

2021-10-12T17:40

2021-10-12T18:05

общество

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Росфинмониторинг выявил случаи с рассылкой мошеннических писем гражданам от имени ведомства о заморозке денежных переводов и предложении оплатить издержки для их разблокировки, говорится в сообщении ведомства."Обращаем внимание, что выявлены неоднократные случаи, когда мошенники от имени руководства центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа рассылают письма гражданам о заморозке денежных переводов и предлагают в целях якобы их разблокировки оплатить налог, издержки и т.д., а также требуют предоставить фото с документом удостоверяющем личность", - сказано в сообщении.Росфинмониторинг отмечает, что не осуществляет рассылку писем гражданам о блокировании денежных переводов и требований по оплате издержек, налогов. "В случае, если вам поступает вышеуказанная информация от "сотрудников Росфинмониторинга", рекомендуем сообщать в правоохранительные органы, а также по телефону дежурной службы Росфинмониторинга +7 (495) 627-33-97", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210902/moshennichestvo-1748347573.html

https://ria.ru/20210930/rassylki-1752549513.html

россия

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2021

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общество, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия