https://ria.ru/20211012/moshenniki-1754246557.html
Росфинмониторинг предупредил о мошеннических рассылках от имени ведомства
Росфинмониторинг предупредил о мошеннических рассылках от имени ведомства - РИА Новости, 12.10.2021
Росфинмониторинг предупредил о мошеннических рассылках от имени ведомства
Росфинмониторинг выявил случаи с рассылкой мошеннических писем гражданам от имени ведомства о заморозке денежных переводов и предложении оплатить издержки для... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T17:40
2021-10-12T17:40
2021-10-12T18:05
общество
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Росфинмониторинг выявил случаи с рассылкой мошеннических писем гражданам от имени ведомства о заморозке денежных переводов и предложении оплатить издержки для их разблокировки, говорится в сообщении ведомства."Обращаем внимание, что выявлены неоднократные случаи, когда мошенники от имени руководства центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа рассылают письма гражданам о заморозке денежных переводов и предлагают в целях якобы их разблокировки оплатить налог, издержки и т.д., а также требуют предоставить фото с документом удостоверяющем личность", - сказано в сообщении.Росфинмониторинг отмечает, что не осуществляет рассылку писем гражданам о блокировании денежных переводов и требований по оплате издержек, налогов. "В случае, если вам поступает вышеуказанная информация от "сотрудников Росфинмониторинга", рекомендуем сообщать в правоохранительные органы, а также по телефону дежурной службы Росфинмониторинга +7 (495) 627-33-97", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210902/moshennichestvo-1748347573.html
https://ria.ru/20210930/rassylki-1752549513.html
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общество, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия
17:40 12.10.2021 (обновлено: 18:05 12.10.2021)
Росфинмониторинг предупредил о мошеннических рассылках от имени ведомства
Росфинмониторинг выявил случаи рассылок мошеннических писем о заморозке денежных переводов