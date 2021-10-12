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Россияне стали жаловаться на появление в Telegram трейдеров-мошенников
Россияне стали жаловаться на появление в Telegram трейдеров-мошенников - РИА Новости, 12.10.2021
Россияне стали жаловаться на появление в Telegram трейдеров-мошенников
Десятки россиян ежемесячно жалуются на трейдеров-мошенников, которые рекламируют свои услуги в Telegram и Instagram, сообщила РИА Новости руководитель проекта... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T03:57
2021-10-12T03:57
технологии
telegram (приложение)
россия
евгения лазарева
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Десятки россиян ежемесячно жалуются на трейдеров-мошенников, которые рекламируют свои услуги в Telegram и Instagram, сообщила РИА Новости руководитель проекта Общероссийского народного фронта "За права заёмщиков" Евгения Лазарева.Агентство столкнулось в популярных Telegram-каналах с рекламой "Трейдера со стажем", который предлагает "пассивный заработок от 65 тысяч рублей в день". РИА Новости обратилось к экспертам и регулятору за разъяснениями, как определить, легальна ли деятельность данного трейдера.По словам Лазаревой, ни один легальный трейдер или брокер не будет гарантировать стабильный высокий доход. Она также обратила внимание на полное отсутствие информации о лицензии трейдера и других разрешительных документов от контролирующих органов."Поэтому, с большой долей вероятности, можно сказать о том, что источник этих сообщений обладает всеми признаками мошенничества, а иные каналы, которые такую информацию распространяют, просто считают, что "деньги не пахнут". Но по факту их вряд ли удастся привлечь хоть к какой-то ответственности", - отметила она.По словам Лазаревой, на платформу "Мошеловка" пока жалоб от пострадавших клиентов "Трейдера со стажем" не поступало. "Но это, к сожалению, лишь вопрос времени. С момента запуска платформы к нам ежемесячно поступает несколько десятков обращений с сообщениями о трейдерах-мошенниках, предлагающих заоблачный пассивный гарантированный доход, которые отнимают у своих жертв не только сбережения, но и заёмные средства", - рассказала эксперт.Она добавила, что основными каналами рекламирования этих трейдеров заявители и волонтёры называют Telegram и Instagram. В Банке России также отметили, что нелегалы ведут агрессивные рекламные кампании и зачастую привлекают клиентов якобы для финансовых консультаций через мессенджеры и соцсети."Иногда у них даже нет своего сайта, а деньги переводятся на электронные кошельки, по номеру телефона, с карты на карту. Telegram-каналы - это всего лишь инструмент распространения информации, которым могут воспользоваться и мошенники", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
https://radiosputnik.ria.ru/20211008/moshennik-1753763732.html
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технологии, telegram (приложение), россия, евгения лазарева
03:57 12.10.2021
 
Россияне стали жаловаться на появление в Telegram трейдеров-мошенников

Эксперт Лазарева рассказала о трейдерах-мошенниках, реклама которых размещается в Telegram

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Десятки россиян ежемесячно жалуются на трейдеров-мошенников, которые рекламируют свои услуги в Telegram и Instagram, сообщила РИА Новости руководитель проекта Общероссийского народного фронта "За права заёмщиков" Евгения Лазарева.
Агентство столкнулось в популярных Telegram-каналах с рекламой "Трейдера со стажем", который предлагает "пассивный заработок от 65 тысяч рублей в день". РИА Новости обратилось к экспертам и регулятору за разъяснениями, как определить, легальна ли деятельность данного трейдера.
По словам Лазаревой, ни один легальный трейдер или брокер не будет гарантировать стабильный высокий доход. Она также обратила внимание на полное отсутствие информации о лицензии трейдера и других разрешительных документов от контролирующих органов.
"Поэтому, с большой долей вероятности, можно сказать о том, что источник этих сообщений обладает всеми признаками мошенничества, а иные каналы, которые такую информацию распространяют, просто считают, что "деньги не пахнут". Но по факту их вряд ли удастся привлечь хоть к какой-то ответственности", - отметила она.
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По словам Лазаревой, на платформу "Мошеловка" пока жалоб от пострадавших клиентов "Трейдера со стажем" не поступало. "Но это, к сожалению, лишь вопрос времени. С момента запуска платформы к нам ежемесячно поступает несколько десятков обращений с сообщениями о трейдерах-мошенниках, предлагающих заоблачный пассивный гарантированный доход, которые отнимают у своих жертв не только сбережения, но и заёмные средства", - рассказала эксперт.
Она добавила, что основными каналами рекламирования этих трейдеров заявители и волонтёры называют Telegram и Instagram. В Банке России также отметили, что нелегалы ведут агрессивные рекламные кампании и зачастую привлекают клиентов якобы для финансовых консультаций через мессенджеры и соцсети.
"Иногда у них даже нет своего сайта, а деньги переводятся на электронные кошельки, по номеру телефона, с карты на карту. Telegram-каналы - это всего лишь инструмент распространения информации, которым могут воспользоваться и мошенники", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
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