https://ria.ru/20211012/mks-1754142977.html
Орбиту МКС подняли почти на километр перед прилетом японских туристов
Орбиту МКС подняли почти на километр перед прилетом японских туристов - РИА Новости, 12.10.2021
Орбиту МКС подняли почти на километр перед прилетом японских туристов
Высота орбиты Международной космической станции (МКС) во вторник увеличена почти на километр перед прилетом в декабре корабля "Союз" с двумя японскими... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T10:10
2021-10-12T10:10
2021-10-12T10:46
космос - риа наука
япония
байконур (город)
международная космическая станция (мкс)
россия
туризм
антон шкаплеров
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752459082_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_c5af7c357e82be73767129e4a64b3f2f.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Высота орбиты Международной космической станции (МКС) во вторник увеличена почти на километр перед прилетом в декабре корабля "Союз" с двумя японскими космическими туристами, сообщил "Роскосмос"."Высоту орбиты Международной космической станции скорректировали", - говорится на сайте госкорпорации.Ранее представитель пресс-службы "Роскосмоса" рассказал РИА Новости, что двигатели модуля "Звезда" российского сегмента станции должны проработать 38,9 секунды и поднять среднюю высоту орбиты МКС на 940 метров - до 420,45 километра. Цель коррекции - формирование баллистических условий перед выведением на орбиту и посадкой транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-20".Предыдущая коррекция орбиты станции была выполнена 24 сентября также с помощью двигателей модуля "Звезда", в результате чего средняя высота орбиты МКС была понижена на 1,2 километра.Запуск корабля "Союз МС-20" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 8 декабря. В экипаж вошли российский космонавт Александр Мисуркин, а также впервые два космических туриста: японцы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого, Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде, француза Тома Песке (командир станции), а также деятелей киноиндустрии Клима Шипенко и Юлии Пересильд.
https://ria.ru/20210515/kosmos-1732409275.html
https://ria.ru/20210303/luna-1599702462.html
https://ria.ru/20211005/vyzov-1753038863.html
япония
байконур (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752459082_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_86ae04f5f28b130dd05482e9aa4f035a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, япония, байконур (город), международная космическая станция (мкс), россия, антон шкаплеров, новости - туризм
10:10 12.10.2021 (обновлено: 10:46 12.10.2021)
Орбиту МКС подняли почти на километр перед прилетом японских туристов
Орбиту МКС подняли почти на километр перед прилетом корабля "Союз" с японскими туристами