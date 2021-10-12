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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211012/mks-1754142977.html
Орбиту МКС подняли почти на километр перед прилетом японских туристов
Орбиту МКС подняли почти на километр перед прилетом японских туристов - РИА Новости, 12.10.2021
Орбиту МКС подняли почти на километр перед прилетом японских туристов
Высота орбиты Международной космической станции (МКС) во вторник увеличена почти на километр перед прилетом в декабре корабля "Союз" с двумя японскими... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T10:10
2021-10-12T10:46
космос - риа наука
япония
байконур (город)
международная космическая станция (мкс)
россия
туризм
антон шкаплеров
новости - туризм
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Высота орбиты Международной космической станции (МКС) во вторник увеличена почти на километр перед прилетом в декабре корабля "Союз" с двумя японскими космическими туристами, сообщил "Роскосмос"."Высоту орбиты Международной космической станции скорректировали", - говорится на сайте госкорпорации.Ранее представитель пресс-службы "Роскосмоса" рассказал РИА Новости, что двигатели модуля "Звезда" российского сегмента станции должны проработать 38,9 секунды и поднять среднюю высоту орбиты МКС на 940 метров - до 420,45 километра. Цель коррекции - формирование баллистических условий перед выведением на орбиту и посадкой транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-20".Предыдущая коррекция орбиты станции была выполнена 24 сентября также с помощью двигателей модуля "Звезда", в результате чего средняя высота орбиты МКС была понижена на 1,2 километра.Запуск корабля "Союз МС-20" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 8 декабря. В экипаж вошли российский космонавт Александр Мисуркин, а также впервые два космических туриста: японцы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого, Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде, француза Тома Песке (командир станции), а также деятелей киноиндустрии Клима Шипенко и Юлии Пересильд.
https://ria.ru/20210515/kosmos-1732409275.html
https://ria.ru/20210303/luna-1599702462.html
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космос - риа наука, япония, байконур (город), международная космическая станция (мкс), россия, антон шкаплеров, новости - туризм
10:10 12.10.2021 (обновлено: 10:46 12.10.2021)
 
Орбиту МКС подняли почти на километр перед прилетом японских туристов

Орбиту МКС подняли почти на километр перед прилетом корабля "Союз" с японскими туристами

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Высота орбиты Международной космической станции (МКС) во вторник увеличена почти на километр перед прилетом в декабре корабля "Союз" с двумя японскими космическими туристами, сообщил "Роскосмос".
"Высоту орбиты Международной космической станции скорректировали", - говорится на сайте госкорпорации.
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Ранее представитель пресс-службы "Роскосмоса" рассказал РИА Новости, что двигатели модуля "Звезда" российского сегмента станции должны проработать 38,9 секунды и поднять среднюю высоту орбиты МКС на 940 метров - до 420,45 километра. Цель коррекции - формирование баллистических условий перед выведением на орбиту и посадкой транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-20".
Предыдущая коррекция орбиты станции была выполнена 24 сентября также с помощью двигателей модуля "Звезда", в результате чего средняя высота орбиты МКС была понижена на 1,2 километра.
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Запуск корабля "Союз МС-20" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 8 декабря. В экипаж вошли российский космонавт Александр Мисуркин, а также впервые два космических туриста: японцы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого, Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде, француза Тома Песке (командир станции), а также деятелей киноиндустрии Клима Шипенко и Юлии Пересильд.
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