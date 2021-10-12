https://ria.ru/20211012/mishustin-1754230672.html

Конфронтация России и США бьет по предпринимателям, заявил Мишустин

Конфронтация России и США бьет по предпринимателям, заявил Мишустин - РИА Новости, 12.10.2021

Конфронтация России и США бьет по предпринимателям, заявил Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что конфронтация РФ и США никуда не приведёт, она сковывает деловую инициативу и бьёт бумерангом по интересам... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T16:32

2021-10-12T16:32

2021-10-12T17:06

экономика

сша

михаил мишустин

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что конфронтация РФ и США никуда не приведёт, она сковывает деловую инициативу и бьёт бумерангом по интересам предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.Видеоприветствие Мишустина участникам заседания Американо-Российского делового совета опубликовано во вторник на сайте кабмина."От имени правительства Российской Федерации рад приветствовать участников ежегодного заседания Американо-Российского делового совета. ... Хотел бы особо отметить, что конфронтация никого никуда не приведёт. Она сковывает деловую инициативу, бьёт бумерангом по интересам конкретного предпринимателя. Ограничивает бизнес-возможности", - приводятся в сообщении слова Мишустина.

https://ria.ru/20211012/arktika-1754229397.html

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экономика, сша, михаил мишустин, россия