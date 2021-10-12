https://ria.ru/20211012/mishustin-1754230672.html
Конфронтация России и США бьет по предпринимателям, заявил Мишустин
Конфронтация России и США бьет по предпринимателям, заявил Мишустин - РИА Новости, 12.10.2021
Конфронтация России и США бьет по предпринимателям, заявил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что конфронтация РФ и США никуда не приведёт, она сковывает деловую инициативу и бьёт бумерангом по интересам... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:32
2021-10-12T16:32
2021-10-12T17:06
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что конфронтация РФ и США никуда не приведёт, она сковывает деловую инициативу и бьёт бумерангом по интересам предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.Видеоприветствие Мишустина участникам заседания Американо-Российского делового совета опубликовано во вторник на сайте кабмина."От имени правительства Российской Федерации рад приветствовать участников ежегодного заседания Американо-Российского делового совета. ... Хотел бы особо отметить, что конфронтация никого никуда не приведёт. Она сковывает деловую инициативу, бьёт бумерангом по интересам конкретного предпринимателя. Ограничивает бизнес-возможности", - приводятся в сообщении слова Мишустина.
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экономика, сша, михаил мишустин, россия
16:32 12.10.2021 (обновлено: 17:06 12.10.2021)
Конфронтация России и США бьет по предпринимателям, заявил Мишустин
Мишустин: конфронтация России и США никуда не приведет, она сковывает деловую активность