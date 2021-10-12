https://ria.ru/20211012/mishustin-1754185470.html
Ситуация с коронавирусом в России остается сложной, заявил Мишустин
Ситуация с коронавирусом в России остается сложной, заявил Мишустин - РИА Новости, 12.10.2021
Ситуация с коронавирусом в России остается сложной, заявил Мишустин
Ситуация с коронавирусом в России остается сложной, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T13:12
2021-10-12T13:12
2021-10-12T13:21
распространение коронавируса
россия
михаил мишустин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается сложной, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается сложной", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с вирусом.При этом он добавил, что важно продолжать оказывать медпомощь людям с другими заболеваниями, особенно детям.
https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754159596.html
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россия, михаил мишустин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:12 12.10.2021 (обновлено: 13:21 12.10.2021)
Ситуация с коронавирусом в России остается сложной, заявил Мишустин
Премьер Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в России сложной