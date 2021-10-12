https://ria.ru/20211012/minprirody-1754211996.html
Глава Минприроды предрек конец "эпохи бездумного потребления"
Глава Минприроды предрек конец "эпохи бездумного потребления" - РИА Новости, 12.10.2021
Глава Минприроды предрек конец "эпохи бездумного потребления"
"Эпоху бездумного потребления" сменит рациональное использование ресурсов и товаров, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов на Российском экологическом... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:11
2021-10-12T15:11
2021-10-12T15:11
общество
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
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ИСТРА (Московская область), 12 окт - РИА Новости. "Эпоху бездумного потребления" сменит рациональное использование ресурсов и товаров, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов на Российском экологическом форуме во вторник.Он также отметил, что не бывает "плохих отходов", бывают отходы, для которых ещё нет соответствующей технологии переработки.По словам министра, переход к рациональному потреблению в России будет обеспечен на законодательном уровне, в том числе с помощью закона о циклической экономике, который находится в разработке.
https://ria.ru/20210909/potreblenie-1749340848.html
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общество, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия
Глава Минприроды предрек конец "эпохи бездумного потребления"
Глава Минприроды Козлов: эпоха бездумного потребления уходит, пришло время рациональности