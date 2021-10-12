https://ria.ru/20211012/medvedchuk-1754273488.html

Защита Медведчука попросила отказать в удовлетворении ходатайства о залоге

Защита Медведчука попросила отказать в удовлетворении ходатайства о залоге - РИА Новости, 12.10.2021

Защита Медведчука попросила отказать в удовлетворении ходатайства о залоге

Адвокат главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука Дмитрий Лойфман просит суд в Киеве отказать прокурору в... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T19:46

2021-10-12T19:46

2021-10-12T22:20

в мире

украина

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 12 окт – РИА Новости. Адвокат главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука Дмитрий Лойфман просит суд в Киеве отказать прокурору в удовлетворении ходатайства об аресте политика и залоге в полном объеме по новому делу о "схемах" импорта угля из Донбасса.Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из ДНР и ЛНР в сговоре с высшим руководством Украины. В партии назвали новое подозрение своему лидеру фальшивым и безосновательным. Накануне оглашения подозрения Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен (около 38 миллионов долларов)."Подозрение основано полностью на домыслах и фантазиях прокуроров. Никакого объяснения тому, почему нам необходимо назначить такой залог нет. Если мы говорим об убытках стране, то я достаточно подробно пояснил, что их нет… Никакого преступления здесь не усматривается в принципе… поэтому прошу в категорической форме, полностью отказать в удовлетворении ходатайства", - сказал Лойфман. Трансляцию ведет телеканал "Первый независимый".Адвокат назвал требование стороны обвинения назначить залог в размере около 38 миллионов долларов чрезмерным и напомнил, что счета Медведчука и его имущество находятся под санкциями, соответственно, политик не может ими распоряжаться.

https://ria.ru/20211012/postavki-1754248509.html

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Медведчук после решения суда о его домашнем аресте Медведчук после решения суда о его домашнем аресте заявил о незаконном уголовном преследовании и фабрикации дела. По его словам, доказательства прокуроров были недостаточны, а на суд, которому указания дают из офиса Зеленского, рассчитывать сложно. 2021-10-12T19:46 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, украина, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь