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Защита Медведчука попросила отказать в удовлетворении ходатайства о залоге
Защита Медведчука попросила отказать в удовлетворении ходатайства о залоге - РИА Новости, 12.10.2021
Защита Медведчука попросила отказать в удовлетворении ходатайства о залоге
Адвокат главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука Дмитрий Лойфман просит суд в Киеве отказать прокурору в... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T19:46
2021-10-12T22:20
в мире
украина
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 12 окт – РИА Новости. Адвокат главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука Дмитрий Лойфман просит суд в Киеве отказать прокурору в удовлетворении ходатайства об аресте политика и залоге в полном объеме по новому делу о "схемах" импорта угля из Донбасса.Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из ДНР и ЛНР в сговоре с высшим руководством Украины. В партии назвали новое подозрение своему лидеру фальшивым и безосновательным. Накануне оглашения подозрения Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен (около 38 миллионов долларов)."Подозрение основано полностью на домыслах и фантазиях прокуроров. Никакого объяснения тому, почему нам необходимо назначить такой залог нет. Если мы говорим об убытках стране, то я достаточно подробно пояснил, что их нет… Никакого преступления здесь не усматривается в принципе… поэтому прошу в категорической форме, полностью отказать в удовлетворении ходатайства", - сказал Лойфман. Трансляцию ведет телеканал "Первый независимый".Адвокат назвал требование стороны обвинения назначить залог в размере около 38 миллионов долларов чрезмерным и напомнил, что счета Медведчука и его имущество находятся под санкциями, соответственно, политик не может ими распоряжаться.
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Медведчук после решения суда о его домашнем аресте
Медведчук после решения суда о его домашнем аресте заявил о незаконном уголовном преследовании и фабрикации дела. По его словам, доказательства прокуроров были недостаточны, а на суд, которому указания дают из офиса Зеленского, рассчитывать сложно.
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в мире, украина, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь
19:46 12.10.2021 (обновлено: 22:20 12.10.2021)
 
Защита Медведчука попросила отказать в удовлетворении ходатайства о залоге

Защита Медведчука просит суд отказать в удовлетворении ходатайства о его аресте и залоге

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 12 окт – РИА Новости. Адвокат главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука Дмитрий Лойфман просит суд в Киеве отказать прокурору в удовлетворении ходатайства об аресте политика и залоге в полном объеме по новому делу о "схемах" импорта угля из Донбасса.
Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из ДНР и ЛНР в сговоре с высшим руководством Украины. В партии назвали новое подозрение своему лидеру фальшивым и безосновательным. Накануне оглашения подозрения Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен (около 38 миллионов долларов).
"Подозрение основано полностью на домыслах и фантазиях прокуроров. Никакого объяснения тому, почему нам необходимо назначить такой залог нет. Если мы говорим об убытках стране, то я достаточно подробно пояснил, что их нет… Никакого преступления здесь не усматривается в принципе… поэтому прошу в категорической форме, полностью отказать в удовлетворении ходатайства", - сказал Лойфман. Трансляцию ведет телеканал "Первый независимый".
Адвокат назвал требование стороны обвинения назначить залог в размере около 38 миллионов долларов чрезмерным и напомнил, что счета Медведчука и его имущество находятся под санкциями, соответственно, политик не может ими распоряжаться.
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук в Киевском апелляционном суде - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 17:47
Запрета на поставки угля из Донбасса в 2014 году не было, заявил Медведчук
 
В миреУкраинаВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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