https://ria.ru/20211012/meduchrezhdeniya-1754225109.html

В райцентре Липецкой области появятся новые медучреждения

В райцентре Липецкой области появятся новые медучреждения - РИА Новости, 12.10.2021

В райцентре Липецкой области появятся новые медучреждения

Строительство новой детской поликлиники и женской консультации началось в городе Чаплыгин, медучреждения появятся в рамках рамках программы модернизации... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T16:09

2021-10-12T16:09

2021-10-12T16:09

липецкая область

здоровье - общество

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 12 окт – РИА Новости. Строительство новой детской поликлиники и женской консультации началось в городе Чаплыгин, медучреждения появятся в рамках рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.По его словам, старые здания, где располагались медучреждения, пришли в аварийное состояние, и эти подразделения пришлось расположить в структуре Чаплыгинской районной больницы.Артамонов отметил, что новая детская поликлиника в Чаплыгине будет рассчитана на 75 посещений в смену, женская консультация в день сможет принимать по 50 пациенток. Работы должны быть завершены в декабре 2022 года."Забота о здоровье людей, повышение уровня и качества медицинского обслуживания населения, строительство медучреждений, внедрение новых методик обследования и реабилитации, укрепление материально-технической базы регионального здравоохранения – приоритеты, над которыми мы работаем постоянно", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20211011/ekspress-testy-1753971602.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, игорь артамонов