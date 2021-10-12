https://ria.ru/20211012/meduchrezhdeniya-1754225109.html
В райцентре Липецкой области появятся новые медучреждения
В райцентре Липецкой области появятся новые медучреждения - РИА Новости, 12.10.2021
В райцентре Липецкой области появятся новые медучреждения
Строительство новой детской поликлиники и женской консультации началось в городе Чаплыгин, медучреждения появятся в рамках рамках программы модернизации... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:09
2021-10-12T16:09
2021-10-12T16:09
липецкая область
здоровье - общество
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 12 окт – РИА Новости. Строительство новой детской поликлиники и женской консультации началось в городе Чаплыгин, медучреждения появятся в рамках рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.По его словам, старые здания, где располагались медучреждения, пришли в аварийное состояние, и эти подразделения пришлось расположить в структуре Чаплыгинской районной больницы.Артамонов отметил, что новая детская поликлиника в Чаплыгине будет рассчитана на 75 посещений в смену, женская консультация в день сможет принимать по 50 пациенток. Работы должны быть завершены в декабре 2022 года."Забота о здоровье людей, повышение уровня и качества медицинского обслуживания населения, строительство медучреждений, внедрение новых методик обследования и реабилитации, укрепление материально-технической базы регионального здравоохранения – приоритеты, над которыми мы работаем постоянно", – сказал Артамонов.
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здоровье - общество, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 12 окт – РИА Новости
. Строительство новой детской поликлиники и женской консультации началось в городе Чаплыгин, медучреждения появятся в рамках рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов
.
По его словам, старые здания, где располагались медучреждения, пришли в аварийное состояние, и эти подразделения пришлось расположить в структуре Чаплыгинской районной больницы.
Артамонов отметил, что новая детская поликлиника в Чаплыгине будет рассчитана на 75 посещений в смену, женская консультация в день сможет принимать по 50 пациенток. Работы должны быть завершены в декабре 2022 года.
"Забота о здоровье людей, повышение уровня и качества медицинского обслуживания населения, строительство медучреждений, внедрение новых методик обследования и реабилитации, укрепление материально-технической базы регионального здравоохранения – приоритеты, над которыми мы работаем постоянно", – сказал Артамонов.