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Наука
https://ria.ru/20211012/maski-1754233922.html
Ученые оценили риск заражения коронавирусом на улице
Ученые оценили риск заражения коронавирусом на улице - РИА Новости, 12.10.2021
Ученые оценили риск заражения коронавирусом на улице
Индийские физики построили модель распространения капель жидкости, выделяемых инфицированным человеком при кашле на улице и выяснили, что даже при легком... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T18:00
2021-10-12T18:00
наука
индия
здоровье
физика
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Индийские физики построили модель распространения капель жидкости, выделяемых инфицированным человеком при кашле на улице и выяснили, что даже при легком попутном ветре на открытом воздухе вирус SARS-CoV-2 распространяется на большее расстояние, чем в помещении, а турбулентные воздушные потоки способствуют тому, что он дольше остается в атмосфере во взвешенном состоянии. Отсюда авторы делают вывод о том, что носить маски на улице не менее важно, чем в помещении. Результаты исследования опубликованы в журнале Physics of Fluids.Чтобы предотвратить заражение коронавирусом, ВОЗ и Центры по контролю и профилактике заболеваний США настоятельно рекомендуют носить маски в помещениях даже тем, кто получил полный курс вакцинации против COVID-19. По поводу того, нужно ли использовать средства индивидуальной защиты на улице, однозначного мнения нет.Исследователи из Индийского технологического института в Бомбее, построив гидродинамическую модель, обнаружили, что когда человек кашляет на улице, попутный ветер распространяет вирус на большие расстояния, чем в помещении."Исследование важно тем, что указывает на повышенный риск заражения в ветреную погоду, — приводятся в пресс-релизе Американского института физики слова одного из авторов статьи Амита Агравала (Amit Agrawal). — По результатам мы рекомендуем носить маски на открытом воздухе"."Большинство исследований моделируют течение кашля с помощью порывов воздуха или простого пульсирующего профиля. Но настоящий кашель более сложен, он похож на турбулентный поток с заметными вихревыми структурами, кружащимися, как мини-водовороты", — продолжает ученый.Чтобы исследовать эти потоки, авторы построили цифровую гидродинамическую модель, имитирующую структуру больших вихрей. Результаты показали, что даже при легком ветерке скоростью около восьми километров в час эффективное социальное дистанцирование увеличивает примерно на двадцать процентов — с полутора метров до двух с половиной.Исследователи также выяснили, что вихревые потоки позволяют более крупным каплям оставаться в воздухе дольше, чем предполагали предыдущие модели, основанные на скорости падения капель на землю под воздействием силы тяжести."Увеличение времени пребывания более крупных капель в воздухе повышает вирусную нагрузку, передаваемую через струю кашля, и, следовательно, шансы заражения", — говорит Агравал.Авторы делают вывод о том, что носить маски на улице, возможно, даже более важно, чем в помещении.
https://ria.ru/20211011/koinfektsiya-1754052570.html
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индия, здоровье, физика, вирусы, коронавирус covid-19
18:00 12.10.2021
 

Ученые оценили риск заражения коронавирусом на улице

© Павел БедняковЛюди в защитных масках на улице
Люди в защитных масках на улице
© Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Индийские физики построили модель распространения капель жидкости, выделяемых инфицированным человеком при кашле на улице и выяснили, что даже при легком попутном ветре на открытом воздухе вирус SARS-CoV-2 распространяется на большее расстояние, чем в помещении, а турбулентные воздушные потоки способствуют тому, что он дольше остается в атмосфере во взвешенном состоянии. Отсюда авторы делают вывод о том, что носить маски на улице не менее важно, чем в помещении. Результаты исследования опубликованы в журнале Physics of Fluids.
Чтобы предотвратить заражение коронавирусом, ВОЗ и Центры по контролю и профилактике заболеваний США настоятельно рекомендуют носить маски в помещениях даже тем, кто получил полный курс вакцинации против COVID-19. По поводу того, нужно ли использовать средства индивидуальной защиты на улице, однозначного мнения нет.
Исследователи из Индийского технологического института в Бомбее, построив гидродинамическую модель, обнаружили, что когда человек кашляет на улице, попутный ветер распространяет вирус на большие расстояния, чем в помещении.
"Исследование важно тем, что указывает на повышенный риск заражения в ветреную погоду, — приводятся в пресс-релизе Американского института физики слова одного из авторов статьи Амита Агравала (Amit Agrawal). — По результатам мы рекомендуем носить маски на открытом воздухе".
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"Большинство исследований моделируют течение кашля с помощью порывов воздуха или простого пульсирующего профиля. Но настоящий кашель более сложен, он похож на турбулентный поток с заметными вихревыми структурами, кружащимися, как мини-водовороты", — продолжает ученый.
Чтобы исследовать эти потоки, авторы построили цифровую гидродинамическую модель, имитирующую структуру больших вихрей. Результаты показали, что даже при легком ветерке скоростью около восьми километров в час эффективное социальное дистанцирование увеличивает примерно на двадцать процентов — с полутора метров до двух с половиной.
Исследователи также выяснили, что вихревые потоки позволяют более крупным каплям оставаться в воздухе дольше, чем предполагали предыдущие модели, основанные на скорости падения капель на землю под воздействием силы тяжести.
"Увеличение времени пребывания более крупных капель в воздухе повышает вирусную нагрузку, передаваемую через струю кашля, и, следовательно, шансы заражения", — говорит Агравал.
Авторы делают вывод о том, что носить маски на улице, возможно, даже более важно, чем в помещении.
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