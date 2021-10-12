https://ria.ru/20211012/lnr-1754152078.html

В ЛНР обвинили Киев в срыве работы гуманитарной подгруппы по Донбассу

В ЛНР обвинили Киев в срыве работы гуманитарной подгруппы по Донбассу - РИА Новости, 12.10.2021

В ЛНР обвинили Киев в срыве работы гуманитарной подгруппы по Донбассу

Представители Киева сорвали заседание гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила во вторник пресс-секретарь... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T10:59

2021-10-12T10:59

2021-10-12T11:03

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ЛУГАНСК, 12 окт - РИА Новости. Представители Киева сорвали заседание гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила во вторник пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь.Заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу началось во вторник в режиме видеоконференции. Делегации ЛНР и ДНР ожидали получить от Киева гарантии безопасности для открытия новых пунктов пропуска у линии соприкосновения, а также обсудить вопросы обмена удерживаемыми лицами."Украина сорвала работу подгруппы по гуманитарным вопросам: на первых же минутах украинские представители покинули заседание", - говорится в сообщении Ковшарь, опубликованном в Telegram-канале делегации.По ее словам, представитель Киева также позволила себе оскорбительные высказывания в отношении одного из членов делегаций республик Донбасса, что "недопустимо в соответствии с общемировыми нормами и стандартами дипломатических переговоров"."Реальная же причина срыва Украиной работы остаётся неизменной – абсолютная неспособность и полное нежелание Украины выполнять взятые на себя обязательства. Украина почти три года не выполняет свои обязательства по процессуальной очистке, которые являются обязательным условием завершения обменов 2019 и 2020 годов. Киев до сих пор не согласовал критически важные условия для одновременного открытия двух новых пунктов пропуска на линии разграничения и, похоже, не собирается это делать", - говорится в сообщении пресс-секретаря делегации ЛНР.Она подчеркнула, что при этом "никаких внятных объяснений своего бездействия и деструктивной позиции" украинская делегация предоставить не может.

https://ria.ru/20211011/otvetsvennost-1754047982.html

https://ria.ru/20211010/donbass-1753868320.html

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донецкая народная республика

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в мире, киев, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр