10:59 12.10.2021 (обновлено: 11:03 12.10.2021)
В ЛНР обвинили Киев в срыве работы гуманитарной подгруппы по Донбассу
Пресс-секретарь делегации ЛНР Ковшарь обвинила Киев в срыве работы гуманитарной подгруппы
ЛУГАНСК, 12 окт - РИА Новости. Представители Киева сорвали заседание гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила во вторник пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь.
Заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу началось во вторник в режиме видеоконференции. Делегации ЛНР и ДНР ожидали получить от Киева гарантии безопасности для открытия новых пунктов пропуска у линии соприкосновения, а также обсудить вопросы обмена удерживаемыми лицами.
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"Украина сорвала работу подгруппы по гуманитарным вопросам: на первых же минутах украинские представители покинули заседание", - говорится в сообщении Ковшарь, опубликованном в Telegram-канале делегации.
По ее словам, представитель Киева также позволила себе оскорбительные высказывания в отношении одного из членов делегаций республик Донбасса, что "недопустимо в соответствии с общемировыми нормами и стандартами дипломатических переговоров".
"Реальная же причина срыва Украиной работы остаётся неизменной – абсолютная неспособность и полное нежелание Украины выполнять взятые на себя обязательства. Украина почти три года не выполняет свои обязательства по процессуальной очистке, которые являются обязательным условием завершения обменов 2019 и 2020 годов. Киев до сих пор не согласовал критически важные условия для одновременного открытия двух новых пунктов пропуска на линии разграничения и, похоже, не собирается это делать", - говорится в сообщении пресс-секретаря делегации ЛНР.
Она подчеркнула, что при этом "никаких внятных объяснений своего бездействия и деструктивной позиции" украинская делегация предоставить не может.