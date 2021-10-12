https://ria.ru/20211012/liviya-1754125785.html

Гутерреш оценил план действий по выводу иностранного контингента из Ливии

Гутерреш оценил план действий по выводу иностранного контингента из Ливии - РИА Новости, 12.10.2021

Гутерреш оценил план действий по выводу иностранного контингента из Ливии

Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал подписание всеобъемлющего плана действий по выводу иностранного контингента из Ливии и призвал ливийские стороны и... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T03:47

2021-10-12T03:47

2021-10-12T03:47

в мире

оон

ливия

стефан дюжаррик

антониу гутерреш

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ООН, 12 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал подписание всеобъемлющего плана действий по выводу иностранного контингента из Ливии и призвал ливийские стороны и международных игроков работать над его исполнением, говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.Ранее ливийская военная комиссия в формате 5+5 согласовала и подписала всеобъемлющий план действий по выводу иностранного контингента из страны. План действий станет краеугольным камнем для постепенного, сбалансированного и последовательного процесса вывода наемников, иностранных боевиков и иностранных сил с территории Ливии.Как указал Дюжаррик, Гутерреш приветствовал соглашение, достигнутое комиссией, и "призывает всех ливийских и международных участников работать над выполнением настоящего плана действий".Генеральный секретарь надеется, что развертывание передовой группы ооновских наблюдателей за соблюдением прекращения огня в Ливии будет способствовать созданию условий для успешного осуществления плана.

https://ria.ru/20211004/liviya-1753005328.html

ливия

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в мире, оон, ливия, стефан дюжаррик, антониу гутерреш