https://ria.ru/20211012/liviya-1754125785.html
Гутерреш оценил план действий по выводу иностранного контингента из Ливии
Гутерреш оценил план действий по выводу иностранного контингента из Ливии - РИА Новости, 12.10.2021
Гутерреш оценил план действий по выводу иностранного контингента из Ливии
Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал подписание всеобъемлющего плана действий по выводу иностранного контингента из Ливии и призвал ливийские стороны и... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T03:47
2021-10-12T03:47
2021-10-12T03:47
в мире
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ливия
стефан дюжаррик
антониу гутерреш
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ООН, 12 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал подписание всеобъемлющего плана действий по выводу иностранного контингента из Ливии и призвал ливийские стороны и международных игроков работать над его исполнением, говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.Ранее ливийская военная комиссия в формате 5+5 согласовала и подписала всеобъемлющий план действий по выводу иностранного контингента из страны. План действий станет краеугольным камнем для постепенного, сбалансированного и последовательного процесса вывода наемников, иностранных боевиков и иностранных сил с территории Ливии.Как указал Дюжаррик, Гутерреш приветствовал соглашение, достигнутое комиссией, и "призывает всех ливийских и международных участников работать над выполнением настоящего плана действий".Генеральный секретарь надеется, что развертывание передовой группы ооновских наблюдателей за соблюдением прекращения огня в Ливии будет способствовать созданию условий для успешного осуществления плана.
https://ria.ru/20211004/liviya-1753005328.html
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в мире, оон, ливия, стефан дюжаррик, антониу гутерреш
Гутерреш оценил план действий по выводу иностранного контингента из Ливии
Генсек ООН Гутерреш положительно оценил план по выводу иностранного контингента из Ливии