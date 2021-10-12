https://ria.ru/20211012/lekarstva-1754170850.html
Гладков заявил об отсутствии проблем с лекарствами для больных COVID-19
Гладков заявил об отсутствии проблем с лекарствами для больных COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021
Гладков заявил об отсутствии проблем с лекарствами для больных COVID-19
Белгородская область не испытывает проблем с лекарственным обеспечением больных коронавирусной инфекцией, заявил губернатор Вячеслав Гладков в ходе посещения... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:22
2021-10-12T12:22
2021-10-12T12:22
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БЕЛГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Белгородская область не испытывает проблем с лекарственным обеспечением больных коронавирусной инфекцией, заявил губернатор Вячеслав Гладков в ходе посещения ковидного госпиталя, развернутого на базе городской больницы №2.Хирургический корпус второй горбольницы трансформировался в ковидный госпиталь в апреле 2020 года. Отмечается, что на данный момент здесь более 1 тысячи пациентов. Из них 72 человека находятся в реанимации, самому молодому всего 21 год. Абсолютное большинство пациентов – невакцинированные."В основном сейчас лечится непривитая молодежь. Задаешь им вопрос: "почему не прививались?" Отвечают: "не верили". А теперь поверили, когда оказались в реанимационном отделении. Как говорят врачи, вирус сильно изменился, и если еще полгода назад в реанимации были пациенты старше 40, то сейчас картина полностью поменялась. Это в основном возрастная категория 20+, которая меньше всего верит в болезнь и возможность заразиться", - сказал Гладков.Больница укомплектована всем необходимым: кадрами, оборудованием, препаратами. Врачи, работающие в "красной зоне", регулярно получают дополнительные денежные выплаты."Проблем с лекарственным обеспечением нет. На средства, которые были дополнительно выделены (81 миллион рублей), уже закуплены необходимые препараты. Единственная проблема, которая есть, это большой процент заболевших. Врачи делают сейчас все возможное и невозможное. Они знают, как бороться с этой заразой, но мы с вами должны им обязательно помогать! Единственно возможный метод – это вакцинация. Обязательно сделайте прививку! И от вируса гриппа тоже", - обратился к жителям области губернатор.
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общество, белгородская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вячеслав гладков, вакцинация россиян от covid-19
Гладков заявил об отсутствии проблем с лекарствами для больных COVID-19
Гладков заявил об отсутствии проблем с лекарствами для больных COVID-19 в регионе
БЕЛГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Белгородская область
не испытывает проблем с лекарственным обеспечением больных коронавирусной инфекцией, заявил губернатор Вячеслав Гладков
в ходе посещения ковидного госпиталя, развернутого на базе городской больницы №2.
Хирургический корпус второй горбольницы трансформировался в ковидный госпиталь в апреле 2020 года. Отмечается, что на данный момент здесь более 1 тысячи пациентов. Из них 72 человека находятся в реанимации, самому молодому всего 21 год. Абсолютное большинство пациентов – невакцинированные.
"В основном сейчас лечится непривитая молодежь. Задаешь им вопрос: "почему не прививались?" Отвечают: "не верили". А теперь поверили, когда оказались в реанимационном отделении. Как говорят врачи, вирус сильно изменился, и если еще полгода назад в реанимации были пациенты старше 40, то сейчас картина полностью поменялась. Это в основном возрастная категория 20+, которая меньше всего верит в болезнь и возможность заразиться", - сказал Гладков.
Больница укомплектована всем необходимым: кадрами, оборудованием, препаратами. Врачи, работающие в "красной зоне", регулярно получают дополнительные денежные выплаты.
"Проблем с лекарственным обеспечением нет. На средства, которые были дополнительно выделены (81 миллион рублей), уже закуплены необходимые препараты. Единственная проблема, которая есть, это большой процент заболевших. Врачи делают сейчас все возможное и невозможное. Они знают, как бороться с этой заразой, но мы с вами должны им обязательно помогать! Единственно возможный метод – это вакцинация. Обязательно сделайте прививку! И от вируса гриппа тоже", - обратился к жителям области губернатор.