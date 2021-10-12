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https://ria.ru/20211012/lavrov-1754165896.html
Москва ждет реакции от талибов по встрече 20 октября, заявил Лавров
Москва ждет реакции от талибов по встрече 20 октября, заявил Лавров - РИА Новости, 12.10.2021
Москва ждет реакции от талибов по встрече 20 октября, заявил Лавров
Москва ждет реакции от талибов по встрече "московского формата" 20 октября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:58
2021-10-12T12:09
в мире
афганистан
москва
сергей лавров
россия
оон
талибан
азия
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НУР-СУЛТАН, 12 окт - РИА Новости. Москва ждет реакции от талибов по встрече "московского формата" 20 октября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что Россия пригласила талибов (движение "Талибан"*) принять участие во встрече "московского формата" 20 октября."Встреча московского формата назначена на 20 октября. Она готовится. Мы сейчас получаем реакцию тех, кто был приглашен на эту встречу, в том числе ждем реакцию от талибов. Надеюсь, они осознают важность этого мероприятия", - заявил Лавров журналистам.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая группировка
https://ria.ru/20211012/aziya-1754133636.html
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в мире, афганистан, москва, сергей лавров, россия, оон, талибан, азия, замир кабулов, мохаммад хасан ахунд
11:58 12.10.2021 (обновлено: 12:09 12.10.2021)
 
Москва ждет реакции от талибов по встрече 20 октября, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что Москва ждет реакции от талибов по встрече московского формата

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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НУР-СУЛТАН, 12 окт - РИА Новости. Москва ждет реакции от талибов по встрече "московского формата" 20 октября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что Россия пригласила талибов (движение "Талибан"*) принять участие во встрече "московского формата" 20 октября.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 08:59
Лавров заявил о попытках США "разогреть" обстановку в Азии
"Встреча московского формата назначена на 20 октября. Она готовится. Мы сейчас получаем реакцию тех, кто был приглашен на эту встречу, в том числе ждем реакцию от талибов. Надеюсь, они осознают важность этого мероприятия", - заявил Лавров журналистам.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая группировка
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 13:54
Лавров объяснил важность московской встречи по Афганистану
 
В миреАфганистанМоскваСергей ЛавровРоссияООНТалибанАзияЗамир КабуловМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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