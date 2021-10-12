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Официальный курс евро на среду вырос на 17 копеек
Официальный курс евро на среду вырос на 17 копеек - РИА Новости, 12.10.2021
Официальный курс евро на среду вырос на 17 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 16,61 копейки, до 83,0934 рубля, курс доллара - на 24,28 копейки, до 71,8801 рубля,... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:53
2021-10-12T12:53
2021-10-12T12:53
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 16,61 копейки, до 83,0934 рубля, курс доллара - на 24,28 копейки, до 71,8801 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 20,8 копейки, составив 76,9261 рубля.
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экономика, рубль, доллар, евро, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
Официальный курс евро на среду вырос на 17 копеек
Официальный курс евро на среду вырос на 17 копеек, до 83,09 рубля