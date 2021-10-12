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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211012/kurs-1754180154.html
Официальный курс евро на среду вырос на 17 копеек
Официальный курс евро на среду вырос на 17 копеек - РИА Новости, 12.10.2021
Официальный курс евро на среду вырос на 17 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 16,61 копейки, до 83,0934 рубля, курс доллара - на 24,28 копейки, до 71,8801 рубля,... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:53
2021-10-12T12:53
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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доллар
евро
центральный банк рф (цб рф)
динамика курсов валют
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 16,61 копейки, до 83,0934 рубля, курс доллара - на 24,28 копейки, до 71,8801 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 20,8 копейки, составив 76,9261 рубля.
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экономика, рубль, доллар, евро, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
12:53 12.10.2021
 
Официальный курс евро на среду вырос на 17 копеек

Официальный курс евро на среду вырос на 17 копеек, до 83,09 рубля

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 16,61 копейки, до 83,0934 рубля, курс доллара - на 24,28 копейки, до 71,8801 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 20,8 копейки, составив 76,9261 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльДолларевроЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Динамика курсов валютРоссия
 
 
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