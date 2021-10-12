https://ria.ru/20211012/kurgan-1754217737.html

В Курганской области введут ограничения по коронавирусу для пожилых людей

В Курганской области введут ограничения по коронавирусу для пожилых людей - РИА Новости, 12.10.2021

В Курганской области введут ограничения по коронавирусу для пожилых людей

Власти в Курганской области вводят с 18 октября обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет, которые не поставили прививку от новой коронавирусной... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T15:31

2021-10-12T15:31

2021-10-12T15:31

распространение коронавируса

курганская область

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752298103_698:814:2717:1950_1920x0_80_0_0_fcfa7a8ad6e5df7d83754958c5d9418c.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 12 окт – РИА Новости. Власти в Курганской области вводят с 18 октября обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет, которые не поставили прививку от новой коронавирусной инфекции, а также не переболевших COVID, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона."В Курганской области принято несколько важных решений оперативного штаба по недопущению распространения COVID-19. Так, вводится обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет с 18 октября за исключением тех, кто переболел в течение полугода или имеет сертификат о прививках", - говорится в сообщении.Пресс-служба уточняет, что пожилые люди, у которых нет прививки и справки о перенесённой болезни, смогут выходить из дома за медпомощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, для следования до места проведения вакцинации против коронавируса, посещения судов, правоохранительных органов, органов административной юрисдикции, к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, прогулки или выгула домашних животных на расстоянии, не прерывающем 100 метров, и для выноса мусора.Кроме того, работодатели должны отправить тех граждан старше 65 лет, кто не вакцинирован и не переболел в течение последних 6 месяцев коронавирусом, на дистанционную форму работы либо иным способом обеспечить для таких граждан соблюдение режима самоизоляции, добавляется в сообщении.Также с 25 октября организации общепита будут работать до 23.00 (за исключением организаций общественного питания на автобусных и железнодорожных вокзалах, в здании аэропорта, организаций, занимающихся оптовой и розничной торговлей горюче-смазочными материалами, столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций на их территории, а также доставки заказов и обслуживания на вынос), поясняется в сообщении.Как сообщалось, в регионе с 13 октября вводят обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. С начала регистрации заболеваемости в регионе выявлены 35 342 случая COVID-19.

https://ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754199359.html

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курганская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии