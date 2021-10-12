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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211012/kurgan-1754217737.html
В Курганской области введут ограничения по коронавирусу для пожилых людей
В Курганской области введут ограничения по коронавирусу для пожилых людей - РИА Новости, 12.10.2021
В Курганской области введут ограничения по коронавирусу для пожилых людей
Власти в Курганской области вводят с 18 октября обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет, которые не поставили прививку от новой коронавирусной... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:31
2021-10-12T15:31
распространение коронавируса
курганская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 окт – РИА Новости. Власти в Курганской области вводят с 18 октября обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет, которые не поставили прививку от новой коронавирусной инфекции, а также не переболевших COVID, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона."В Курганской области принято несколько важных решений оперативного штаба по недопущению распространения COVID-19. Так, вводится обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет с 18 октября за исключением тех, кто переболел в течение полугода или имеет сертификат о прививках", - говорится в сообщении.Пресс-служба уточняет, что пожилые люди, у которых нет прививки и справки о перенесённой болезни, смогут выходить из дома за медпомощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, для следования до места проведения вакцинации против коронавируса, посещения судов, правоохранительных органов, органов административной юрисдикции, к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, прогулки или выгула домашних животных на расстоянии, не прерывающем 100 метров, и для выноса мусора.Кроме того, работодатели должны отправить тех граждан старше 65 лет, кто не вакцинирован и не переболел в течение последних 6 месяцев коронавирусом, на дистанционную форму работы либо иным способом обеспечить для таких граждан соблюдение режима самоизоляции, добавляется в сообщении.Также с 25 октября организации общепита будут работать до 23.00 (за исключением организаций общественного питания на автобусных и железнодорожных вокзалах, в здании аэропорта, организаций, занимающихся оптовой и розничной торговлей горюче-смазочными материалами, столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций на их территории, а также доставки заказов и обслуживания на вынос), поясняется в сообщении.Как сообщалось, в регионе с 13 октября вводят обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. С начала регистрации заболеваемости в регионе выявлены 35 342 случая COVID-19.
https://ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754199359.html
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курганская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:31 12.10.2021
 
В Курганской области введут ограничения по коронавирусу для пожилых людей

В Курганской области введут самоизоляцию для пожилых людей, не вакцинированных от COVID-19

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПожилая женщина на прогулке в Великом Новгороде
Пожилая женщина на прогулке в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 окт – РИА Новости. Власти в Курганской области вводят с 18 октября обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет, которые не поставили прививку от новой коронавирусной инфекции, а также не переболевших COVID, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.
"В Курганской области принято несколько важных решений оперативного штаба по недопущению распространения COVID-19. Так, вводится обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет с 18 октября за исключением тех, кто переболел в течение полугода или имеет сертификат о прививках", - говорится в сообщении.
Пресс-служба уточняет, что пожилые люди, у которых нет прививки и справки о перенесённой болезни, смогут выходить из дома за медпомощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, для следования до места проведения вакцинации против коронавируса, посещения судов, правоохранительных органов, органов административной юрисдикции, к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, прогулки или выгула домашних животных на расстоянии, не прерывающем 100 метров, и для выноса мусора.
Кроме того, работодатели должны отправить тех граждан старше 65 лет, кто не вакцинирован и не переболел в течение последних 6 месяцев коронавирусом, на дистанционную форму работы либо иным способом обеспечить для таких граждан соблюдение режима самоизоляции, добавляется в сообщении.
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Также с 25 октября организации общепита будут работать до 23.00 (за исключением организаций общественного питания на автобусных и железнодорожных вокзалах, в здании аэропорта, организаций, занимающихся оптовой и розничной торговлей горюче-смазочными материалами, столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций на их территории, а также доставки заказов и обслуживания на вынос), поясняется в сообщении.
Как сообщалось, в регионе с 13 октября вводят обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. С начала регистрации заболеваемости в регионе выявлены 35 342 случая COVID-19.
 
Распространение коронавирусаКурганская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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