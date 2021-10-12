https://ria.ru/20211012/koyki-1754228245.html

В Архангельской области развернут дополнительные места для больных COVID-19

В Архангельской области развернут дополнительные места для больных COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021

В Архангельской области развернут дополнительные места для больных COVID-19

Министерство здравоохранения Архангельской области приняло решение о разворачивании дополнительных коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией в регионе РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T16:25

2021-10-12T16:25

2021-10-12T16:25

распространение коронавируса

общество

архангельская область

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752795219_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4913541110bc383ffc2c01522155dfec.jpg

МУРМАНСК, 12 окт – РИА Новости. Министерство здравоохранения Архангельской области приняло решение о разворачивании дополнительных коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией в регионе на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации и увеличения числа заболевших, сообщила пресс-служба правительства областиПервые 50 коек развернуты в здании Самойловского роддома. "Роддом после реорганизации присоединен к Архангельской областной клинической больнице, высвободившиеся площади временно задействованы под инфекционный госпиталь: установлено все необходимое оборудование, завезены медикаменты, обеспечен подвод кислорода, укомплектован кадровый состав", - говорится в сообщении.С понедельника отделение уже начало принимать первых пациентов. На сегодня в отделение госпитализирован 31 пациент."При необходимости у нас есть резерв для оперативного разворачивания в здании Самойловского роддома до 140 мест для лечения больных коронавирусной инфекцией. Также при необходимости здесь есть возможность для открытия реанимационного отделения", – сообщил глава областного минздрава Александр Герштанский, слова которого приводит пресс-служба.На сегодняшний день коечный фонд для заболевших COVID-19 в Архангельской области составляет 2708 мест. В июле суммарно по области функционировало 1466 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.По данным областного минздрава, более 2,5 тысячи жителей области сегодня проходят лечение в стационаре; 232 пациента находятся в тяжелом состоянии, из них в реанимации – 80 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 47 пациентов.

https://radiosputnik.ria.ru/20211012/koronavirus-1754224617.html

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, архангельская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии