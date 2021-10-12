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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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В Архангельской области развернут дополнительные места для больных COVID-19
В Архангельской области развернут дополнительные места для больных COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021
В Архангельской области развернут дополнительные места для больных COVID-19
Министерство здравоохранения Архангельской области приняло решение о разворачивании дополнительных коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией в регионе РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:25
2021-10-12T16:25
распространение коронавируса
общество
архангельская область
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МУРМАНСК, 12 окт – РИА Новости. Министерство здравоохранения Архангельской области приняло решение о разворачивании дополнительных коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией в регионе на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации и увеличения числа заболевших, сообщила пресс-служба правительства областиПервые 50 коек развернуты в здании Самойловского роддома. "Роддом после реорганизации присоединен к Архангельской областной клинической больнице, высвободившиеся площади временно задействованы под инфекционный госпиталь: установлено все необходимое оборудование, завезены медикаменты, обеспечен подвод кислорода, укомплектован кадровый состав", - говорится в сообщении.С понедельника отделение уже начало принимать первых пациентов. На сегодня в отделение госпитализирован 31 пациент."При необходимости у нас есть резерв для оперативного разворачивания в здании Самойловского роддома до 140 мест для лечения больных коронавирусной инфекцией. Также при необходимости здесь есть возможность для открытия реанимационного отделения", – сообщил глава областного минздрава Александр Герштанский, слова которого приводит пресс-служба.На сегодняшний день коечный фонд для заболевших COVID-19 в Архангельской области составляет 2708 мест. В июле суммарно по области функционировало 1466 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.По данным областного минздрава, более 2,5 тысячи жителей области сегодня проходят лечение в стационаре; 232 пациента находятся в тяжелом состоянии, из них в реанимации – 80 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 47 пациентов.
https://radiosputnik.ria.ru/20211012/koronavirus-1754224617.html
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общество, архангельская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:25 12.10.2021
 
В Архангельской области развернут дополнительные места для больных COVID-19

В Архангельской области развернут дополнительные койки для лечения больных COVID-19

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник
Медицинский сотрудник - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МУРМАНСК, 12 окт – РИА Новости. Министерство здравоохранения Архангельской области приняло решение о разворачивании дополнительных коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией в регионе на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации и увеличения числа заболевших, сообщила пресс-служба правительства области
Первые 50 коек развернуты в здании Самойловского роддома. "Роддом после реорганизации присоединен к Архангельской областной клинической больнице, высвободившиеся площади временно задействованы под инфекционный госпиталь: установлено все необходимое оборудование, завезены медикаменты, обеспечен подвод кислорода, укомплектован кадровый состав", - говорится в сообщении.
С понедельника отделение уже начало принимать первых пациентов. На сегодня в отделение госпитализирован 31 пациент.
"При необходимости у нас есть резерв для оперативного разворачивания в здании Самойловского роддома до 140 мест для лечения больных коронавирусной инфекцией. Также при необходимости здесь есть возможность для открытия реанимационного отделения", – сообщил глава областного минздрава Александр Герштанский, слова которого приводит пресс-служба.
На сегодняшний день коечный фонд для заболевших COVID-19 в Архангельской области составляет 2708 мест. В июле суммарно по области функционировало 1466 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.
По данным областного минздрава, более 2,5 тысячи жителей области сегодня проходят лечение в стационаре; 232 пациента находятся в тяжелом состоянии, из них в реанимации – 80 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 47 пациентов.
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