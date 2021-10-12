https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754216863.html

Роспотребнадзор призвал сократить срок выполнения исследования на COVID-19

Роспотребнадзор призвал сократить срок выполнения исследования на COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021

Роспотребнадзор призвал сократить срок выполнения исследования на COVID-19

Роспотребнадзор предлагает сократить срок выполнения исследования на COVID-19 с 48 до 24 часов с момента поступления материала в лабораторию, соответствующий... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T15:28

2021-10-12T15:28

2021-10-12T15:35

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754076562_0:0:3152:1774_1920x0_80_0_0_68c9e7827f3a22bde7e06f307a7ed1c7.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор предлагает сократить срок выполнения исследования на COVID-19 с 48 до 24 часов с момента поступления материала в лабораторию, соответствующий проект изменений в санитарно-эпидемиологические правила опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часа с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование",- говорится в документе.Сейчас срок выполнения исследования на коронавирусную инфекцию не должен превышать 48 часов с момента поступления материала в лабораторию.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество