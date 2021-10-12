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Роспотребнадзор призвал сократить срок выполнения исследования на COVID-19
Роспотребнадзор призвал сократить срок выполнения исследования на COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021
Роспотребнадзор призвал сократить срок выполнения исследования на COVID-19
Роспотребнадзор предлагает сократить срок выполнения исследования на COVID-19 с 48 до 24 часов с момента поступления материала в лабораторию, соответствующий... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:28
2021-10-12T15:28
2021-10-12T15:35
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор предлагает сократить срок выполнения исследования на COVID-19 с 48 до 24 часов с момента поступления материала в лабораторию, соответствующий проект изменений в санитарно-эпидемиологические правила опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часа с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование",- говорится в документе.Сейчас срок выполнения исследования на коронавирусную инфекцию не должен превышать 48 часов с момента поступления материала в лабораторию.
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РИА Новости
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество
15:28 12.10.2021 (обновлено: 15:35 12.10.2021)
Роспотребнадзор призвал сократить срок выполнения исследования на COVID-19
Роспотребнадзор призвал сократить срок выполнения исследования на COVID-19 до 24 часов