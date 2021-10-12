https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754211678.html

Коронавирус обретает сезонность, заявила Попова

Коронавирус обретает сезонность, заявила Попова - РИА Новости, 12.10.2021

Коронавирус обретает сезонность, заявила Попова

Коронавирус становится сезонным заболеванием, поэтому меры по борьбе с ним имеют два направления – разрыв цепочек передачи инфекции и создание иммунной... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T15:10

2021-10-12T15:10

2021-10-12T15:14

распространение коронавируса

общество

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Коронавирус становится сезонным заболеванием, поэтому меры по борьбе с ним имеют два направления – разрыв цепочек передачи инфекции и создание иммунной прослойки, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом."Очевидно, что вирус обретает сезонность, что он встраивается в цепочку сезонных. Следовательно, меры, которые проработаны нашими коллегами, имеют два направления. Первое направление – это перерыв передачи (инфекции – ред.) самыми разными способами. Второе – создание иммунной прослойки. Сегодня это очевидный научный вывод, и именно в этом направлении и развиваются формирующиеся меры по снижению заболеваемости", - сказала Попова.

https://ria.ru/20211012/covid-19-1754166971.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вакцинация, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19