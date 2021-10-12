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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754211678.html
Коронавирус обретает сезонность, заявила Попова
Коронавирус обретает сезонность, заявила Попова - РИА Новости, 12.10.2021
Коронавирус обретает сезонность, заявила Попова
Коронавирус становится сезонным заболеванием, поэтому меры по борьбе с ним имеют два направления – разрыв цепочек передачи инфекции и создание иммунной... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:10
2021-10-12T15:14
распространение коронавируса
общество
вакцинация
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Коронавирус становится сезонным заболеванием, поэтому меры по борьбе с ним имеют два направления – разрыв цепочек передачи инфекции и создание иммунной прослойки, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом."Очевидно, что вирус обретает сезонность, что он встраивается в цепочку сезонных. Следовательно, меры, которые проработаны нашими коллегами, имеют два направления. Первое направление – это перерыв передачи (инфекции – ред.) самыми разными способами. Второе – создание иммунной прослойки. Сегодня это очевидный научный вывод, и именно в этом направлении и развиваются формирующиеся меры по снижению заболеваемости", - сказала Попова.
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общество, вакцинация, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:10 12.10.2021 (обновлено: 15:14 12.10.2021)
 
Коронавирус обретает сезонность, заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Попова считает, что коронавирус обретает сезонность

© РИА Новости / Алексей ДаничевВрач определяет сатурацию у больной пациентки в отделении для больных средней тяжести госпиталя COVID-19
Врач определяет сатурацию у больной пациентки в отделении для больных средней тяжести госпиталя COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Коронавирус становится сезонным заболеванием, поэтому меры по борьбе с ним имеют два направления – разрыв цепочек передачи инфекции и создание иммунной прослойки, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
"Очевидно, что вирус обретает сезонность, что он встраивается в цепочку сезонных. Следовательно, меры, которые проработаны нашими коллегами, имеют два направления. Первое направление – это перерыв передачи (инфекции – ред.) самыми разными способами. Второе – создание иммунной прослойки. Сегодня это очевидный научный вывод, и именно в этом направлении и развиваются формирующиеся меры по снижению заболеваемости", - сказала Попова.
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Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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