https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754211678.html
Коронавирус обретает сезонность, заявила Попова
Коронавирус обретает сезонность, заявила Попова - РИА Новости, 12.10.2021
Коронавирус обретает сезонность, заявила Попова
Коронавирус становится сезонным заболеванием, поэтому меры по борьбе с ним имеют два направления – разрыв цепочек передачи инфекции и создание иммунной... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:10
2021-10-12T15:10
2021-10-12T15:14
распространение коронавируса
общество
вакцинация
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Коронавирус становится сезонным заболеванием, поэтому меры по борьбе с ним имеют два направления – разрыв цепочек передачи инфекции и создание иммунной прослойки, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом."Очевидно, что вирус обретает сезонность, что он встраивается в цепочку сезонных. Следовательно, меры, которые проработаны нашими коллегами, имеют два направления. Первое направление – это перерыв передачи (инфекции – ред.) самыми разными способами. Второе – создание иммунной прослойки. Сегодня это очевидный научный вывод, и именно в этом направлении и развиваются формирующиеся меры по снижению заболеваемости", - сказала Попова.
https://ria.ru/20211012/covid-19-1754166971.html
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общество, вакцинация, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:10 12.10.2021 (обновлено: 15:14 12.10.2021)
Коронавирус обретает сезонность, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова считает, что коронавирус обретает сезонность