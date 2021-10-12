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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754205753.html
Попова призвала родителей контролировать детей, переведенных на удаленку
Попова призвала родителей контролировать детей, переведенных на удаленку - РИА Новости, 12.10.2021
Попова призвала родителей контролировать детей, переведенных на удаленку
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что родители должны контролировать, чтобы дети, переведенные на дистанционное обучение из-за заболеваемости в... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T14:45
2021-10-12T14:45
распространение коронавируса
образование - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
школы
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что родители должны контролировать, чтобы дети, переведенные на дистанционное обучение из-за заболеваемости в классе, находились исключительно дома.Выступая на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, она отметила, что школьников необходимо отправлять на дистант в случае, если в классе по причине болезни отсутствуют свыше 20% детей - в таком случае класс считается очагом заболеваемости."Эти дети должны находиться дома, родители должны контролировать состояние здоровья детей и их нахождение исключительно дома, минимизировав контакты в случае принятия такой меры", - сказала Попова.
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образование - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, школы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:45 12.10.2021
 
Попова призвала родителей контролировать детей, переведенных на удаленку

Глава Роспотребнадзора Попова: родители должны контролировать детей, учащихся удаленно

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкУченица 1-го класса московской школы № 1376 на удалённом занятии по русскому языку у себя дома в Москве
Ученица 1-го класса московской школы № 1376 на удалённом занятии по русскому языку у себя дома в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что родители должны контролировать, чтобы дети, переведенные на дистанционное обучение из-за заболеваемости в классе, находились исключительно дома.
Выступая на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, она отметила, что школьников необходимо отправлять на дистант в случае, если в классе по причине болезни отсутствуют свыше 20% детей - в таком случае класс считается очагом заболеваемости.
"Эти дети должны находиться дома, родители должны контролировать состояние здоровья детей и их нахождение исключительно дома, минимизировав контакты в случае принятия такой меры", - сказала Попова.
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Распространение коронавирусаОбразование - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна ПоповаШколыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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