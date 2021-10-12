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В Москве усилят контроль за соблюдением мер по COVID-19 в ночных заведениях
В Москве усилят контроль за соблюдением мер по COVID-19 в ночных заведениях - РИА Новости, 12.10.2021
В Москве усилят контроль за соблюдением мер по COVID-19 в ночных заведениях
Контроль за соблюдением противоэпидемических требований по коронавирусу в ночных заведениях ужесточат в Москве, сообщил РИА Новости руководитель столичного... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T14:43
2021-10-12T14:43
2021-10-12T14:43
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Контроль за соблюдением противоэпидемических требований по коронавирусу в ночных заведениях ужесточат в Москве, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк."Контроль за соблюдением противоэпидемических мер по коронавирусу в ночных заведениях ужесточат, будем штрафовать и закрывать заведения в случае нарушения мер", - сказал Немерюк.Ранее в столице усилили контроль за соблюдением масочного режима в транспорте и торговых центрах. О необходимости ужесточения контроля за санитарными правилами заявлял и мэр Москвы Сергей Собянин.
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москва, сергей собянин, алексей немерюк, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве усилят контроль за соблюдением мер по COVID-19 в ночных заведениях
В Москве усилят контроль за соблюдением антиковидных требований в ночных заведениях