https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754198897.html

Мурашко предупредил молодежь о тяжелом течении COVID-19

Мурашко предупредил молодежь о тяжелом течении COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021

Мурашко предупредил молодежь о тяжелом течении COVID-19

Молодой возраст не является страховкой от тяжелого течения болезни и осложнений при коронавирусе, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T14:10

2021-10-12T14:10

2021-10-12T14:42

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Молодой возраст не является страховкой от тяжелого течения болезни и осложнений при коронавирусе, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Но сегодня стали поступать и пациенты более молодого возраста, начиная уже с 20 лет. И я вам докладывал, при выезде в Калужскую область мы видели пациентов, которые с тяжелыми осложнениями находятся в реанимации, и до 30 лет, и эта тенденция сегодня отмечается и в других регионах. Молодой возраст, таким образом, сегодня не является страховкой от болезни и осложнений", - заявил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754189977.html

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2021

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