https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754198897.html
Мурашко предупредил молодежь о тяжелом течении COVID-19
Мурашко предупредил молодежь о тяжелом течении COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021
Мурашко предупредил молодежь о тяжелом течении COVID-19
Молодой возраст не является страховкой от тяжелого течения болезни и осложнений при коронавирусе, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T14:10
2021-10-12T14:10
2021-10-12T14:42
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741116477_0:119:3096:1861_1920x0_80_0_0_67fe230109b829db81d6fd0ddca3fa3b.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Молодой возраст не является страховкой от тяжелого течения болезни и осложнений при коронавирусе, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Но сегодня стали поступать и пациенты более молодого возраста, начиная уже с 20 лет. И я вам докладывал, при выезде в Калужскую область мы видели пациентов, которые с тяжелыми осложнениями находятся в реанимации, и до 30 лет, и эта тенденция сегодня отмечается и в других регионах. Молодой возраст, таким образом, сегодня не является страховкой от болезни и осложнений", - заявил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754189977.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741116477_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c88de2ece18698238e960b2f368100ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:10 12.10.2021 (обновлено: 14:42 12.10.2021)
Мурашко предупредил молодежь о тяжелом течении COVID-19
Мурашко указал на рост тяжелых случаев COVID-19 среди молодых людей