https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754198256.html
Попова сообщила о закрытии более 600 школ из-за коронавируса
Попова сообщила о закрытии более 600 школ из-за коронавируса - РИА Новости, 12.10.2021
Попова сообщила о закрытии более 600 школ из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 605 школ в 25 субъектах РФ закрыто из-за эпидемиологической ситуации. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T14:07
2021-10-12T14:07
2021-10-12T14:07
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
школы
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 605 школ в 25 субъектах РФ закрыто из-за эпидемиологической ситуации."Также хотела отметить то, что в качестве меры противодействия развитию эпидпроцесса и ковид, и ОРВИ, и гриппа в образовательных учреждениях используется такая мера прерывания эпидпроцесса как перевод на дистанционное обучение школьников. Таких школ немного, на сегодняшний день закрыты полностью 605 школ в 25 субъектах и 117 детских дошкольных учреждений в 22 субъектах", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754193611.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, школы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Попова сообщила о закрытии более 600 школ из-за коронавируса
Попова: 605 школ в 25 регионах России закрыто из-за сложной эпидемиологической обстановки