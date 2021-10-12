https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754198256.html

Попова сообщила о закрытии более 600 школ из-за коронавируса

Попова сообщила о закрытии более 600 школ из-за коронавируса - РИА Новости, 12.10.2021

Попова сообщила о закрытии более 600 школ из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 605 школ в 25 субъектах РФ закрыто из-за эпидемиологической ситуации. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T14:07

2021-10-12T14:07

2021-10-12T14:07

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 605 школ в 25 субъектах РФ закрыто из-за эпидемиологической ситуации."Также хотела отметить то, что в качестве меры противодействия развитию эпидпроцесса и ковид, и ОРВИ, и гриппа в образовательных учреждениях используется такая мера прерывания эпидпроцесса как перевод на дистанционное обучение школьников. Таких школ немного, на сегодняшний день закрыты полностью 605 школ в 25 субъектах и 117 детских дошкольных учреждений в 22 субъектах", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754193611.html

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2021

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, школы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии