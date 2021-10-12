https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754193850.html

Мишустин рассказал о поддержке регионов, активно борющихся с COVID-19

Мишустин рассказал о поддержке регионов, активно борющихся с COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021

Мишустин рассказал о поддержке регионов, активно борющихся с COVID-19

На поддержку регионов страны в борьбе с коронавирусом предусмотрено 5 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T13:44

2021-10-12T13:44

2021-10-12T13:44

распространение коронавируса

правительство рф

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. На поддержку регионов страны в борьбе с коронавирусом предусмотрено 5 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство приняло решение помочь регионам, которые активно борются с ковидом, где, в том числе, наиболее высокий уровень тестирования и вакцинации, а также обеспеченность койками и необходимым оборудованием. На такую поддержку субъектам РФ предусмотрено около 5 миллиардов рублей. Соответствующее постановление подписано" - сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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2021

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