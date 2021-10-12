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Мишустин рассказал о поддержке регионов, активно борющихся с COVID-19
Мишустин рассказал о поддержке регионов, активно борющихся с COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021
Мишустин рассказал о поддержке регионов, активно борющихся с COVID-19
На поддержку регионов страны в борьбе с коронавирусом предусмотрено 5 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T13:44
2021-10-12T13:44
2021-10-12T13:44
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. На поддержку регионов страны в борьбе с коронавирусом предусмотрено 5 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство приняло решение помочь регионам, которые активно борются с ковидом, где, в том числе, наиболее высокий уровень тестирования и вакцинации, а также обеспеченность койками и необходимым оборудованием. На такую поддержку субъектам РФ предусмотрено около 5 миллиардов рублей. Соответствующее постановление подписано" - сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
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правительство рф, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Мишустин рассказал о поддержке регионов, активно борющихся с COVID-19
Мишустин: российские регионы получат пять миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом