https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754193611.html

Попова рассказала об ограничительных мерах в регионах

Попова рассказала об ограничительных мерах в регионах - РИА Новости, 12.10.2021

Попова рассказала об ограничительных мерах в регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 38 регионах страны введены требования о вакцинации для ряда категорий работников. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T13:44

2021-10-12T13:44

2021-10-12T13:44

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 38 регионах страны введены требования о вакцинации для ряда категорий работников.По ее словам, для противодействия распространению коронавируса губернаторы вместе с главными государственными санитарными врачами приняли ряд мер, в том числе усилили контроль за соблюдением масочного режима. Ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет введены в 64 субъектах, контроль на вход по принципу QR-код в обмен на услугу на культурно-развлекательные мероприятия - в 26 субъектах, на объекты общественного питания - в 22, на спортивные мероприятия - в 25 субъектах, в гостиницы - в 13 субъектах."И с целью повышения охвата вакцинацией в 38 регионах приняты постановления... о привлечении к прививкам категорий граждан, которые являются декретированными категориями, имеют большой контакт с лицами, с потребителями различных услуг", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19