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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754187423.html
Мурашко оценил рост заболеваемости COVID-19 в России
Мурашко оценил рост заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 12.10.2021
Мурашко оценил рост заболеваемости COVID-19 в России
Рост коронавируса в РФ составляет 16%, в 11 субъектах прирост заболевших составляет 30%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T13:20
2021-10-12T15:21
общество
здоровье - общество
россия
распространение коронавируса
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мурашко
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Рост коронавируса в РФ составляет 16%, в 11 субъектах прирост заболевших составляет 30%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Рост составил за последнюю неделю 16%. Практически на каждом врачебном участке амбулаторно-поликлиническом наблюдается сегодня уже более 14, в среднем, пациентов на амбулаторном лечении. При этом в 11 субъектах темп прироста составил более 30%", - заявил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции."Наиболее тревожную ситуацию мы видим в Приволжье: Оренбуржье, Татарстан, Башкирия", - сказал он.По его словам, ситуация с заболеваемостью отличается от региона к региону."Система здравоохранения сегодня находится в состоянии мобилизации, количество пациентов, которых мы сегодня ведем и наблюдаем только с новой коронавирусной инфекцией, составляет 1 миллион 94 тысячи", - сказал министр."В ответ на рост мы разворачиваем дополнительное количество коек. Сегодня их развернуто в стране уже 255 тысяч, что на 11% больше, чем на прошлой неделе, 235 тысяч коек сегодня заняты", - сообщил Мурашко.
https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754189977.html
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общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:20 12.10.2021 (обновлено: 15:21 12.10.2021)
 
Мурашко оценил рост заболеваемости COVID-19 в России

Мурашко: рост заболеваемости COVID-19 в России составляет 16%

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Рост коронавируса в РФ составляет 16%, в 11 субъектах прирост заболевших составляет 30%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Рост составил за последнюю неделю 16%. Практически на каждом врачебном участке амбулаторно-поликлиническом наблюдается сегодня уже более 14, в среднем, пациентов на амбулаторном лечении. При этом в 11 субъектах темп прироста составил более 30%", - заявил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Бригада скорой медицинской помощи доставляет пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 13:30
Мурашко заявил о росте числа тяжелобольных пациентов с COVID-19
"Наиболее тревожную ситуацию мы видим в Приволжье: Оренбуржье, Татарстан, Башкирия", - сказал он.
По его словам, ситуация с заболеваемостью отличается от региона к региону.
"Система здравоохранения сегодня находится в состоянии мобилизации, количество пациентов, которых мы сегодня ведем и наблюдаем только с новой коронавирусной инфекцией, составляет 1 миллион 94 тысячи", - сказал министр.
"В ответ на рост мы разворачиваем дополнительное количество коек. Сегодня их развернуто в стране уже 255 тысяч, что на 11% больше, чем на прошлой неделе, 235 тысяч коек сегодня заняты", - сообщил Мурашко.
Больница в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 12:04Распространение коронавируса
Инфекционист объяснил рост смертности от COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Михаил МурашкоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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