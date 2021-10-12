https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754187423.html

Мурашко оценил рост заболеваемости COVID-19 в России

Мурашко оценил рост заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 12.10.2021

Мурашко оценил рост заболеваемости COVID-19 в России

Рост коронавируса в РФ составляет 16%, в 11 субъектах прирост заболевших составляет 30%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T13:20

2021-10-12T13:20

2021-10-12T15:21

общество

здоровье - общество

россия

распространение коронавируса

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

михаил мурашко

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Рост коронавируса в РФ составляет 16%, в 11 субъектах прирост заболевших составляет 30%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Рост составил за последнюю неделю 16%. Практически на каждом врачебном участке амбулаторно-поликлиническом наблюдается сегодня уже более 14, в среднем, пациентов на амбулаторном лечении. При этом в 11 субъектах темп прироста составил более 30%", - заявил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции."Наиболее тревожную ситуацию мы видим в Приволжье: Оренбуржье, Татарстан, Башкирия", - сказал он.По его словам, ситуация с заболеваемостью отличается от региона к региону."Система здравоохранения сегодня находится в состоянии мобилизации, количество пациентов, которых мы сегодня ведем и наблюдаем только с новой коронавирусной инфекцией, составляет 1 миллион 94 тысячи", - сказал министр."В ответ на рост мы разворачиваем дополнительное количество коек. Сегодня их развернуто в стране уже 255 тысяч, что на 11% больше, чем на прошлой неделе, 235 тысяч коек сегодня заняты", - сообщил Мурашко.

https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754189977.html

https://ria.ru/20211012/covid-19-1754166971.html

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