https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754163087.html
В Москве за сутки госпитализировали 1375 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1375 человек с COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1375 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1 375 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 536 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:44
2021-10-12T11:44
2021-10-12T11:44
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1 375 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 536 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 4 699 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 375 человек. На ИВЛ находятся 536 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 2 477 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 516 617.Помимо этого, сообщается, что за сутки в столице скончались 70 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 1375 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1375 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 536 человек