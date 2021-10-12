https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754163087.html

В Москве за сутки госпитализировали 1375 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1375 человек с COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1375 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1 375 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 536 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T11:44

2021-10-12T11:44

2021-10-12T11:44

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1 375 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 536 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 4 699 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 375 человек. На ИВЛ находятся 536 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 2 477 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 516 617.Помимо этого, сообщается, что за сутки в столице скончались 70 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20211012/privivka-1754161978.html

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2021

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