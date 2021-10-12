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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754161541.html
Одиннадцать депутатов Госдумы заразились коронавирусом
Одиннадцать депутатов Госдумы заразились коронавирусом - РИА Новости, 12.10.2021
Одиннадцать депутатов Госдумы заразились коронавирусом
Ряд депутатов Госдумы отсутствуют на первом пленарном заседании палаты во вторник по причине пандемии коронавируса, сообщил Вячеслав Володин перед голосованием... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:38
2021-10-12T12:25
госдума рф
распространение коронавируса
вячеслав володин
здоровье - общество
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россия
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ряд депутатов Госдумы отсутствуют на первом пленарном заседании палаты во вторник по причине пандемии коронавируса, сообщил Вячеслав Володин перед голосованием по его кандидатуре на пост спикера Госдумы VIII созыва. В аппарате палаты РИА Новости назвали цифру в 11 больных COVID-19 депутатов."Понятно, что из-за ситуации, связанной с пандемией, мы вынуждены идти на определенные ограничения... Сегодня в зале у нас ряд депутатов отсутствует, они болеют, и мы должны делать со своей стороны все для того, чтобы работа продолжалась, но при этом как можно меньше болело наших коллег. От нас это зависит, от того, как сами мы относимся к вакцинации, к мерам предосторожности", - сказал Володин.В свою очередь в аппарате Госдумы РИА Новости подтвердили, что ряд депутатов отсутствуют по причине болезни, уточнив, что коронавирусом болеют сейчас 11 народных избранников.Володин также обратил внимание на то, что многие парламенты других стран в период пандемии уже остановили работу, что, по его словам, "негативно сказывается, в первую очередь, на гражданах этих стран"."Но правильно было бы даже в этой непростой ситуации по темам, которые затрагивают интересы наших граждан, искать форматы, позволяющие обеспечить полноценный диалог", - добавил он.
https://ria.ru/20211012/vaktsinirovannye-1754163586.html
https://ria.ru/20211012/parlament-1754154499.html
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госдума рф, вячеслав володин, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:38 12.10.2021 (обновлено: 12:25 12.10.2021)
 
Одиннадцать депутатов Госдумы заразились коронавирусом

Одиннадцать депутатов отсутствовали на первом заседании Госдумы из-за COVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ряд депутатов Госдумы отсутствуют на первом пленарном заседании палаты во вторник по причине пандемии коронавируса, сообщил Вячеслав Володин перед голосованием по его кандидатуре на пост спикера Госдумы VIII созыва. В аппарате палаты РИА Новости назвали цифру в 11 больных COVID-19 депутатов.
"Понятно, что из-за ситуации, связанной с пандемией, мы вынуждены идти на определенные ограничения... Сегодня в зале у нас ряд депутатов отсутствует, они болеют, и мы должны делать со своей стороны все для того, чтобы работа продолжалась, но при этом как можно меньше болело наших коллег. От нас это зависит, от того, как сами мы относимся к вакцинации, к мерам предосторожности", - сказал Володин.
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В свою очередь в аппарате Госдумы РИА Новости подтвердили, что ряд депутатов отсутствуют по причине болезни, уточнив, что коронавирусом болеют сейчас 11 народных избранников.
Володин также обратил внимание на то, что многие парламенты других стран в период пандемии уже остановили работу, что, по его словам, "негативно сказывается, в первую очередь, на гражданах этих стран".
"Но правильно было бы даже в этой непростой ситуации по темам, которые затрагивают интересы наших граждан, искать форматы, позволяющие обеспечить полноценный диалог", - добавил он.
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