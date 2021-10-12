https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754161541.html

Одиннадцать депутатов Госдумы заразились коронавирусом

Одиннадцать депутатов Госдумы заразились коронавирусом - РИА Новости, 12.10.2021

Одиннадцать депутатов Госдумы заразились коронавирусом

Ряд депутатов Госдумы отсутствуют на первом пленарном заседании палаты во вторник по причине пандемии коронавируса, сообщил Вячеслав Володин перед голосованием... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T11:38

2021-10-12T11:38

2021-10-12T12:25

госдума рф

распространение коронавируса

вячеслав володин

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россия

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ряд депутатов Госдумы отсутствуют на первом пленарном заседании палаты во вторник по причине пандемии коронавируса, сообщил Вячеслав Володин перед голосованием по его кандидатуре на пост спикера Госдумы VIII созыва. В аппарате палаты РИА Новости назвали цифру в 11 больных COVID-19 депутатов."Понятно, что из-за ситуации, связанной с пандемией, мы вынуждены идти на определенные ограничения... Сегодня в зале у нас ряд депутатов отсутствует, они болеют, и мы должны делать со своей стороны все для того, чтобы работа продолжалась, но при этом как можно меньше болело наших коллег. От нас это зависит, от того, как сами мы относимся к вакцинации, к мерам предосторожности", - сказал Володин.В свою очередь в аппарате Госдумы РИА Новости подтвердили, что ряд депутатов отсутствуют по причине болезни, уточнив, что коронавирусом болеют сейчас 11 народных избранников.Володин также обратил внимание на то, что многие парламенты других стран в период пандемии уже остановили работу, что, по его словам, "негативно сказывается, в первую очередь, на гражданах этих стран"."Но правильно было бы даже в этой непростой ситуации по темам, которые затрагивают интересы наших граждан, искать форматы, позволяющие обеспечить полноценный диалог", - добавил он.

https://ria.ru/20211012/vaktsinirovannye-1754163586.html

https://ria.ru/20211012/parlament-1754154499.html

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госдума рф, вячеслав володин, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии