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Новосибирская область вводит обязательную вакцинацию для ряда профессий
Новосибирская область вводит обязательную вакцинацию для ряда профессий - РИА Новости, 12.10.2021
Новосибирская область вводит обязательную вакцинацию для ряда профессий
Власти Новосибирской области во вторник приняли решение о введении в регионе обязательной вакцинации для определенных профессиональных групп населения и систему РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:25
2021-10-12T15:11
распространение коронавируса
общество
новосибирская область
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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НОВОСИБИРСК, 12 окт – РИА Новости. Власти Новосибирской области во вторник приняли решение о введении в регионе обязательной вакцинации для определенных профессиональных групп населения и систему QR-кодов, сообщает областное правительство."В Новосибирской области вводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, а также с 25 октября – система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что решение принято в связи с сохраняющейся напряженной санитарно-эпидемиологической обстановкой, ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Дополнительные обязательные для соблюдения в условиях режима повышенной готовности правила будут введены с 25 октября этого года.В областном правительстве отметили, что ограничения предусматривают, что массовые мероприятия, театры, кинотеатры, фестивали, физкультурные, спортивные и другие мероприятия с количеством участников от 500 человек, а также посещение фитнес-центров, аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров допускается при наличии либо QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, либо бумажного сертификата о профилактической прививке от COVID-19, либо отрицательного результата ПЦР-теста (действует в течение трех дней), либо справки, подтверждающей, что человек перенес COVID-19, а с даты его выздоровления прошло не более шести месяцев."Новые ограничения не распространяются на лиц младше 18 лет или имеющих медицинский отвод от вакцинации (при наличии медицинской справки)", - сообщают власти.В понедельник глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов сообщил, что за прошедшую неделю в регионе заболеваемость COVID-19 выросла на 5,6%.При этом прогноз по развитию ситуации неблагоприятный: есть тенденции к увеличению количества заболевших. Кроме того, в областном минздраве отмечали недостаточный охват вакцинацией работников транспортной системы, ЖКХ, энергетики, торговли, общепита и финансовых работников, связанных с непосредственной работой с людьми.
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общество, новосибирская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:25 12.10.2021 (обновлено: 15:11 12.10.2021)
 
Новосибирская область вводит обязательную вакцинацию для ряда профессий

Новосибирская область с 25 октября вводит QR-коды и обязательную вакцинацию

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник демонстрирует препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Медицинский работник демонстрирует препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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НОВОСИБИРСК, 12 окт – РИА Новости. Власти Новосибирской области во вторник приняли решение о введении в регионе обязательной вакцинации для определенных профессиональных групп населения и систему QR-кодов, сообщает областное правительство.
"В Новосибирской области вводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, а также с 25 октября – система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что решение принято в связи с сохраняющейся напряженной санитарно-эпидемиологической обстановкой, ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Дополнительные обязательные для соблюдения в условиях режима повышенной готовности правила будут введены с 25 октября этого года.
В областном правительстве отметили, что ограничения предусматривают, что массовые мероприятия, театры, кинотеатры, фестивали, физкультурные, спортивные и другие мероприятия с количеством участников от 500 человек, а также посещение фитнес-центров, аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров допускается при наличии либо QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, либо бумажного сертификата о профилактической прививке от COVID-19, либо отрицательного результата ПЦР-теста (действует в течение трех дней), либо справки, подтверждающей, что человек перенес COVID-19, а с даты его выздоровления прошло не более шести месяцев.
"Новые ограничения не распространяются на лиц младше 18 лет или имеющих медицинский отвод от вакцинации (при наличии медицинской справки)", - сообщают власти.
В понедельник глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов сообщил, что за прошедшую неделю в регионе заболеваемость COVID-19 выросла на 5,6%.
При этом прогноз по развитию ситуации неблагоприятный: есть тенденции к увеличению количества заболевших. Кроме того, в областном минздраве отмечали недостаточный охват вакцинацией работников транспортной системы, ЖКХ, энергетики, торговли, общепита и финансовых работников, связанных с непосредственной работой с людьми.
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