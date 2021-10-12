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Набиуллина назвала главный урок коронакризиса
Набиуллина назвала главный урок коронакризиса - РИА Новости, 12.10.2021
Набиуллина назвала главный урок коронакризиса
Запасы капитала создают пространство для маневра в регулировании, но использовать их необходимо осторожно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:20
2021-10-12T16:35
экономика
экономический кризис
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Запасы капитала создают пространство для маневра в регулировании, но использовать их необходимо осторожно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Главный вынесенный мной урок, как я уже говорила ранее, — нам нужны резервы", — сказала она во время открытого диалога в рамках ежегодных встреч Международного валютного фонда.Председатель ЦБ отметила, что у стран с развивающимися экономиками были надежные запасы капитала, накопленные за последние десять лет, благодаря которым они смогли сохранить гибкость."Однако &lt;...&gt; их можно быстро растерять. Поэтому нам необходимо подходить к их использованию взвешенно — особенно это актуально для такой страны, как Россия, где инфляционные ожидания являются незаякоренными", — добавила глава регулятора.По данным Центробанка, инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев уменьшились в сентябре на 0,2 процентного пункта — до 12,3%, но по-прежнему остаются повышенными. Этот показатель рос с августа прошлого года, достигнув в декабре 11,5%. Затем он немного снизился, а весной вновь стал увеличиваться, достигнув в июле максимального уровня с ноября 2016 года — 13,4%. При этом в августе 2021 года инфляционные ожидания уменьшились сразу на 0,9 процентного пункта — до 12,5%.
https://ria.ru/20210907/krizis-1748916688.html
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экономика, экономический кризис, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:20 12.10.2021 (обновлено: 16:35 12.10.2021)
 
Набиуллина назвала главный урок коронакризиса

Набиуллина: главный урок коронакризиса — нужно создавать надежные запасы капитала

© Фото : Банк РоссииПресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров 23 июля 2021 года
Пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров 23 июля 2021 года - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© Фото : Банк России
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Запасы капитала создают пространство для маневра в регулировании, но использовать их необходимо осторожно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Главный вынесенный мной урок, как я уже говорила ранее, — нам нужны резервы", — сказала она во время открытого диалога в рамках ежегодных встреч Международного валютного фонда.
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Председатель ЦБ отметила, что у стран с развивающимися экономиками были надежные запасы капитала, накопленные за последние десять лет, благодаря которым они смогли сохранить гибкость.
"Однако <...> их можно быстро растерять. Поэтому нам необходимо подходить к их использованию взвешенно — особенно это актуально для такой страны, как Россия, где инфляционные ожидания являются незаякоренными", — добавила глава регулятора.
По данным Центробанка, инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев уменьшились в сентябре на 0,2 процентного пункта — до 12,3%, но по-прежнему остаются повышенными. Этот показатель рос с августа прошлого года, достигнув в декабре 11,5%. Затем он немного снизился, а весной вновь стал увеличиваться, достигнув в июле максимального уровня с ноября 2016 года — 13,4%. При этом в августе 2021 года инфляционные ожидания уменьшились сразу на 0,9 процентного пункта — до 12,5%.
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ЭкономикаЭкономический кризисЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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