https://ria.ru/20211012/koreya-1754138514.html
Ким Чен Ын заявил об укреплении обороноспособности КНДР
Ким Чен Ын заявил об укреплении обороноспособности КНДР - РИА Новости, 12.10.2021
Ким Чен Ын заявил об укреплении обороноспособности КНДР
Укрепление обороноспособности КНДР не направлено ни против США, ни против Южной Кореи, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын на открытии выставки... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T09:42
2021-10-12T09:42
2021-10-12T11:07
в мире
сша
кндр (северная корея)
пхеньян
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Укрепление обороноспособности КНДР не направлено ни против США, ни против Южной Кореи, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын на открытии выставки "Самооборона-2021".Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), выставка открылась 11 октября."Наша главная цель направлена против войны самой по себе, а не против Южной Кореи или США, какой-либо другой страны или сил", - приводит агентство выступление Ким Чен Ына."Очевидно, что мы укрепляем свою обороноспособность не для того, чтобы нацелить ее против Южной Кореи", - подчеркнул он.Проблема, по словам северокорейского лидера, во враждебности к КНДР со стороны США.По его словам, обороноспособность КНДР будет и впредь укрепляться. "Дело в том, что это основа для выживания государства, гарантия его развития", - заключил Ким Чен Ын.Выставка "Самооборона-2021", приуроченная к 76-й годовщине Трудовой партии Кореи, как сказал он, призвана содействовать укреплению обороны страны, давая возможность поддержать ученых, технологов и рабочий класс в оборонной области в КНДР, вселить новую уверенность и энтузиазм народу страны.Годовщина Трудовой партии Кореи отмечалась в этом году 10 октября в КНДР в тихой атмосфере, без военного парада в Пхеньяне.
https://radiosputnik.ria.ru/20211004/kndr-1752928403.html
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в мире, сша, кндр (северная корея), пхеньян, ким чен ын
09:42 12.10.2021 (обновлено: 11:07 12.10.2021)
Ким Чен Ын заявил об укреплении обороноспособности КНДР
Ким Чен Ын заявил, что укрепление обороноспособности КНДР не направлено против других сил
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.
Укрепление обороноспособности КНДР
не направлено ни против США
, ни против Южной Кореи
, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын
на открытии выставки "Самооборона-2021".
Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), выставка открылась 11 октября.
"Наша главная цель направлена против войны самой по себе, а не против Южной Кореи или США, какой-либо другой страны или сил", - приводит агентство выступление Ким Чен Ына.
"Очевидно, что мы укрепляем свою обороноспособность не для того, чтобы нацелить ее против Южной Кореи", - подчеркнул он.
Проблема, по словам северокорейского лидера, во враждебности к КНДР со стороны США.
"В последнее время США постоянно дают сигналы о том, что не относятся враждебно к нам, но нет ни одного действенного основания, чтобы поверить, что такой враждебности нет", - сказал Ким Чен Ын.
По его словам, обороноспособность КНДР будет и впредь укрепляться. "Дело в том, что это основа для выживания государства, гарантия его развития", - заключил Ким Чен Ын.
Выставка "Самооборона-2021", приуроченная к 76-й годовщине Трудовой партии Кореи, как сказал он, призвана содействовать укреплению обороны страны, давая возможность поддержать ученых, технологов и рабочий класс в оборонной области в КНДР, вселить новую уверенность и энтузиазм народу страны.
Годовщина Трудовой партии Кореи отмечалась в этом году 10 октября в КНДР в тихой атмосфере, без военного парада в Пхеньяне
.