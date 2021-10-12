https://ria.ru/20211012/konkurs-1754266770.html

В Москве прошел первый этап дегустационного конкурса вин "Кубок СВВР-2021"

В Москве прошел первый этап дегустационного конкурса вин "Кубок СВВР-2021" - РИА Новости, 12.10.2021

В Москве прошел первый этап дегустационного конкурса вин "Кубок СВВР-2021"

Более 50 винодельческих предприятий России представили свою продукцию на конкурсную дегустацию в рамках Кубка Союза виноградарей и виноделов России, которая... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T19:01

2021-10-12T19:01

2021-10-12T19:01

новости компаний - экономика

абрау-дюрсо

союз виноградарей и виноделов россии

виноделие

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Более 50 винодельческих предприятий России представили свою продукцию на конкурсную дегустацию в рамках Кубка Союза виноградарей и виноделов России, которая прошла в Москве, сообщает СВВР.На конкурсе представлены предприятия из основных винодельческих регионов - Дагестана, Краснодарского края, Крыма и Севастополя, Ростовской области и Нижней Волги.Кубок СВВР проводится в два этапа. На первом — жюри оценивает каждое вино для получения общего рейтинга. Затем не более 30% образцов с наиболее высокими баллами, согласно правилам межправительственной Международной организации винограда и вина OIV, повторно оцениваются на втором этапе. В этом году смотр пройдет в Абрау-Дюрсо 15–16 октября в рамках X Всероссийского Саммита виноделов, оценки представленным винам даст комиссия с участим зарубежных экспертов. Там же будут объявлены победители Кубка в 6 номинациях.Организаторы конкурса — НО "Союз виноградарей и виноделов России" (СВВР) и Русский винный дом "Абрау-Дюрсо".

https://ria.ru/20211009/vino-1753170599.html

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новости компаний - экономика, абрау-дюрсо, союз виноградарей и виноделов россии, виноделие