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В Москве прошел первый этап дегустационного конкурса вин "Кубок СВВР-2021"
В Москве прошел первый этап дегустационного конкурса вин "Кубок СВВР-2021" - РИА Новости, 12.10.2021
В Москве прошел первый этап дегустационного конкурса вин "Кубок СВВР-2021"
Более 50 винодельческих предприятий России представили свою продукцию на конкурсную дегустацию в рамках Кубка Союза виноградарей и виноделов России, которая... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T19:01
2021-10-12T19:01
новости компаний - экономика
абрау-дюрсо
союз виноградарей и виноделов россии
виноделие
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Более 50 винодельческих предприятий России представили свою продукцию на конкурсную дегустацию в рамках Кубка Союза виноградарей и виноделов России, которая прошла в Москве, сообщает СВВР.На конкурсе представлены предприятия из основных винодельческих регионов - Дагестана, Краснодарского края, Крыма и Севастополя, Ростовской области и Нижней Волги.Кубок СВВР проводится в два этапа. На первом — жюри оценивает каждое вино для получения общего рейтинга. Затем не более 30% образцов с наиболее высокими баллами, согласно правилам межправительственной Международной организации винограда и вина OIV, повторно оцениваются на втором этапе. В этом году смотр пройдет в Абрау-Дюрсо 15–16 октября в рамках X Всероссийского Саммита виноделов, оценки представленным винам даст комиссия с участим зарубежных экспертов. Там же будут объявлены победители Кубка в 6 номинациях.Организаторы конкурса — НО "Союз виноградарей и виноделов России" (СВВР) и Русский винный дом "Абрау-Дюрсо".
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новости компаний - экономика, абрау-дюрсо, союз виноградарей и виноделов россии, виноделие
19:01 12.10.2021
 

В Москве прошел первый этап дегустационного конкурса вин "Кубок СВВР-2021"

© Фото : НО "Союз виноградарей и виноделов России"В Москве прошел первый этап дегустационного конкурса вин "Кубок СВВР-2021"
В Москве прошел первый этап дегустационного конкурса вин Кубок СВВР-2021 - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© Фото : НО "Союз виноградарей и виноделов России"
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Более 50 винодельческих предприятий России представили свою продукцию на конкурсную дегустацию в рамках Кубка Союза виноградарей и виноделов России, которая прошла в Москве, сообщает СВВР.
На конкурсе представлены предприятия из основных винодельческих регионов - Дагестана, Краснодарского края, Крыма и Севастополя, Ростовской области и Нижней Волги.
Кубок СВВР проводится в два этапа. На первом — жюри оценивает каждое вино для получения общего рейтинга. Затем не более 30% образцов с наиболее высокими баллами, согласно правилам межправительственной Международной организации винограда и вина OIV, повторно оцениваются на втором этапе. В этом году смотр пройдет в Абрау-Дюрсо 15–16 октября в рамках X Всероссийского Саммита виноделов, оценки представленным винам даст комиссия с участим зарубежных экспертов. Там же будут объявлены победители Кубка в 6 номинациях.
"Прошел первый этап долгожданного Кубка СВВР (конкурс не проводился в течение двух последних лет). Производители, эксперты и мы — организаторы — отнеслись к подготовке с особым энтузиазмом. По предварительно подведенным итогам , могу сказать, что результаты конкурса, как всегда, удивят. Наши виноделы ищут, смело экспериментируют, идут в тренде мировых тенденций, и свои Кубки по праву обретут те, кто наиболее успешно сочетает искусство виноделия с технологическим мастерством", — прокомментировал итоги первого этапа председатель конкурса, президент СВВР Леонид Львович Попович.
Организаторы конкурса — НО "Союз виноградарей и виноделов России" (СВВР) и Русский винный дом "Абрау-Дюрсо".
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