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СМИ: Китай испытывает беспилотные корабли на секретной военно-морской базе
СМИ: Китай испытывает беспилотные корабли на секретной военно-морской базе - РИА Новости, 12.10.2021
СМИ: Китай испытывает беспилотные корабли на секретной военно-морской базе
Китай проводит испытания экспериментальных боевых беспилотных кораблей на секретной военно-морской базе у северо-восточного побережья страны, сообщает издание... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:20
2021-10-12T11:20
в мире
далянь
китай
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ПЕКИН, 12 окт – РИА Новости. Китай проводит испытания экспериментальных боевых беспилотных кораблей на секретной военно-морской базе у северо-восточного побережья страны, сообщает издание USNI News со ссылкой на снимки со спутника и данные из открытых источников.По данным издания, два беспилотных надводных судна были замечены на новой морской базе примерно в 14 километрах от базы подводных лодок в Сяопиндао и в восьми километрах от крупного китайского судостроительного центра Далянь.Один из кораблей описывается как беспилотное надводное судно, похожее на судно JARI, замеченное в этом районе в 2020 году. Это небольшой эсминец, оснащенный мощным вооружением. Второе судно напоминает большой катамаран, который также имеет несколько схожих с JARI характеристик.Как сообщает издание, у военно-морского причала недалеко от Даляня Китай не раз испытывал свои беспилотные надводные суда. Строительство причала началось в 2016 году и, согласно спутниковым снимкам, длилось около года. С тех пор он периодически использовался для проведения краткосрочных испытаний и учений. Удаленность от основных военно-морских баз обеспечивает пространство для безопасных маневров.По данным издания, Китай имеет значительное количество проектов беспилотных кораблей. Некоторые из них были представлены на выставках вооружений, о других стало известно только из разведывательных данных, взятых из открытых источников.
https://ria.ru/20211005/kitay-1753059545.html
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в мире, далянь, китай
11:20 12.10.2021
 
СМИ: Китай испытывает беспилотные корабли на секретной военно-морской базе

USNI News: Китай испытывает беспилотные корабли на секретной военно-морской базе

© AP Photo / Chen Fei/XinhuaКорабль ВМФ Китая
Корабль ВМФ Китая - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© AP Photo / Chen Fei/Xinhua
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ПЕКИН, 12 окт – РИА Новости. Китай проводит испытания экспериментальных боевых беспилотных кораблей на секретной военно-морской базе у северо-восточного побережья страны, сообщает издание USNI News со ссылкой на снимки со спутника и данные из открытых источников.
По данным издания, два беспилотных надводных судна были замечены на новой морской базе примерно в 14 километрах от базы подводных лодок в Сяопиндао и в восьми километрах от крупного китайского судостроительного центра Далянь.
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Один из кораблей описывается как беспилотное надводное судно, похожее на судно JARI, замеченное в этом районе в 2020 году. Это небольшой эсминец, оснащенный мощным вооружением. Второе судно напоминает большой катамаран, который также имеет несколько схожих с JARI характеристик.
Как сообщает издание, у военно-морского причала недалеко от Даляня Китай не раз испытывал свои беспилотные надводные суда. Строительство причала началось в 2016 году и, согласно спутниковым снимкам, длилось около года. С тех пор он периодически использовался для проведения краткосрочных испытаний и учений. Удаленность от основных военно-морских баз обеспечивает пространство для безопасных маневров.
По данным издания, Китай имеет значительное количество проектов беспилотных кораблей. Некоторые из них были представлены на выставках вооружений, о других стало известно только из разведывательных данных, взятых из открытых источников.
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