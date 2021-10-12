https://ria.ru/20211012/kitay-1754155483.html

СМИ: Китай испытывает беспилотные корабли на секретной военно-морской базе

СМИ: Китай испытывает беспилотные корабли на секретной военно-морской базе - РИА Новости, 12.10.2021

СМИ: Китай испытывает беспилотные корабли на секретной военно-морской базе

Китай проводит испытания экспериментальных боевых беспилотных кораблей на секретной военно-морской базе у северо-восточного побережья страны, сообщает издание... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T11:20

2021-10-12T11:20

2021-10-12T11:20

в мире

далянь

китай

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ПЕКИН, 12 окт – РИА Новости. Китай проводит испытания экспериментальных боевых беспилотных кораблей на секретной военно-морской базе у северо-восточного побережья страны, сообщает издание USNI News со ссылкой на снимки со спутника и данные из открытых источников.По данным издания, два беспилотных надводных судна были замечены на новой морской базе примерно в 14 километрах от базы подводных лодок в Сяопиндао и в восьми километрах от крупного китайского судостроительного центра Далянь.Один из кораблей описывается как беспилотное надводное судно, похожее на судно JARI, замеченное в этом районе в 2020 году. Это небольшой эсминец, оснащенный мощным вооружением. Второе судно напоминает большой катамаран, который также имеет несколько схожих с JARI характеристик.Как сообщает издание, у военно-морского причала недалеко от Даляня Китай не раз испытывал свои беспилотные надводные суда. Строительство причала началось в 2016 году и, согласно спутниковым снимкам, длилось около года. С тех пор он периодически использовался для проведения краткосрочных испытаний и учений. Удаленность от основных военно-морских баз обеспечивает пространство для безопасных маневров.По данным издания, Китай имеет значительное количество проектов беспилотных кораблей. Некоторые из них были представлены на выставках вооружений, о других стало известно только из разведывательных данных, взятых из открытых источников.

https://ria.ru/20211005/kitay-1753059545.html

https://ria.ru/20211003/kitay-1752849810.html

далянь

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, далянь, китай