https://ria.ru/20211012/khokkeisty-1754210612.html

Прославленные хоккеисты усилили команды РЭН и Roscongress Sport Club

Прославленные хоккеисты усилили команды РЭН и Roscongress Sport Club - РИА Новости, 12.10.2021

Прославленные хоккеисты усилили команды РЭН и Roscongress Sport Club

Прославленные хоккеисты усилили команды РЭН и Roscongress Sport Club в гала-матче, прошедшем в Москве под эгидой Российской энергетической недели. В церемонии... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T15:06

2021-10-12T15:06

2021-10-12T15:06

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МОСКВА, 12 окт – Пресс-служба Росконгресса. Прославленные хоккеисты усилили команды РЭН и Roscongress Sport Club в гала-матче, прошедшем в Москве под эгидой Российской энергетической недели. В церемонии награждения приняла участие посол Канады в России Элисон Леклер.Капитаном команды РЭН был генеральный директор футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург) Александр Медведев, а Roscongress Sport Club – президент компании "Ротекст" Евгений Ромаскевич.Заместитель Министра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных и призеры Олимпийских игр по хоккею – чемпион мира Алексей Яшин и обладатель Кубка Стэнли Валерий Зелепукин – сыграли за "форумчан". Главным тренером команды стал главный судья и вице-президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Анисимов.Генеральный директор "Восток Резортс" Дмитрий Анфиногенов, чемпион мира по хоккею Александр Свитов и бывший генеральный менеджер хоккейного клуба КХЛ "Куньлунь Рэд Стар" Скотт Макферсон сформировали первую тройку нападения Roscongress Sport Club. Клубную команду тренировал начальник управления судейства ФХР Михаил Карпушин."Этот хоккейный сезон – особенный. В нем исполняется 75 лет отечественному хоккею, а российской команде предстоит отстаивать звание олимпийских чемпионов. Поэтому к хоккею будет повышенное внимание – будем смотреть, болеть и, конечно, играть. Традиция хоккейных матчей и других спортивных соревнований на международных форумах имеет уже определенную историю, и я уверен, что она будет расширяться", – отметил Александр Медведев.Матч завершился боевой ничьей – 4:4. Лучшим игроком была признана член Общественной палаты Наталья Починок, игравшая за Roscongress Sport Club.Посол Канады в России Элисон Леклер поздравила обе команды с хорошей игрой и напомнила о еще одном знаковом юбилее. "Мне как канадке всегда приятно слышать звон клюшек по льду. Хочу отметить, что в следующем году исполняется 50 лет большому событию – первой серии матчей советских и канадских хоккеистов", – сказала Элисон Леклер.Генеральными партнерами спортивной программы РЭН-2021 выступили компании "Ротекс" и "ВостокЭнергоСервис". Организатор – Roscongress Sport Club.Международный форум "Российская энергетическая неделя" пройдет в Москве с 13 по 15 октября. Организаторы – Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации и Правительство Москвы.Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие со 160 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 75 странах мира.Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс: roscongress.org.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы