https://ria.ru/20211012/khalk-1754125218.html

Русский Халк попытается отбуксировать 13-тонный пожарный КАМАЗ с водой

Русский Халк попытается отбуксировать 13-тонный пожарный КАМАЗ с водой - РИА Новости, 12.10.2021

Русский Халк попытается отбуксировать 13-тонный пожарный КАМАЗ с водой

Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк попытается установить новый мировой рекорд: отбуксировать пожарную... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T03:23

2021-10-12T03:23

2021-10-12T03:23

ногинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

сергей агаджанян

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк попытается установить новый мировой рекорд: отбуксировать пожарную машину КАМАЗ весом более 13 тонн с водой, сообщил РИА Новости президент федерации силового экстрима России, главный тренер сборной России по силовому экстриму Василий Грищенко.Он сам будет фиксировать рекорд 23 октября в подмосковном Ногинске, на базе спасательного центра МЧС России."Русский Халк попробует отбуксировать пожарную машину КАМАЗ весом более 13 тонн, тем самым установив рекорд России по буксировке без использования специальных приспособлений. Помимо этого, во время буксировки пожарной машины атлет постарается надуть до разрыва подряд несколько медицинских грелок, как и всегда в своих номерах, совместить две дисциплины силового экстрима: спортивный - буксировку и сценический - разрушение предметов", - сказал Грищенко.По его словам, ещё никто и никогда в истории российского силового экстрима в одиночку не буксировал пожарную машину весом более 13 тонн без использования специальных приспособлений."Сложность ещё заключается в том, что в пожарной машине находится почти 6 тонн воды, которая создаёт определенную инерцию, мешающую атлету двигаться вперёд без использования каната до конца дистанции. Вода буквально тормозит машину раскачиваясь во время буксировки машины. Данный рекорд является очень сложным для выполнения даже искушённым атлетам", - заявил Грищенко.

https://ria.ru/20210524/khalk-1733680556.html

ногинск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ногинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, сергей агаджанян