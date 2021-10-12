https://ria.ru/20211012/khakasiya-1754131788.html
В Хакасии ужесточили меры для борьбы с распространением коронавируса
В Хакасии ужесточили меры для борьбы с распространением коронавируса - РИА Новости, 12.10.2021
В Хакасии ужесточили меры для борьбы с распространением коронавируса
Власти Хакасии ввели посещение некоторых организаций по сертификату о вакцинации, сообщил глава региона Валентин Коновалов в своем аккаунте в социальной сети... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T08:31
2021-10-12T08:31
2021-10-12T08:49
распространение коронавируса
общество
республика хакасия
здоровье - общество
валентин коновалов
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742092903_0:167:2000:1292_1920x0_80_0_0_7e6d8f8858b8d1d396c860e0f1e48089.jpg
КРАСНОЯРСК, 12 окт - РИА Новости. Власти Хакасии ввели посещение некоторых организаций по сертификату о вакцинации, сообщил глава региона Валентин Коновалов в своем аккаунте в социальной сети "Вконтакте"."С 12 октября посещение гражданами учреждений культуры и искусства, объектов спорта (включая спортивные клубы и фитнес-центры), кинотеатров, организаций общественного питания, бань и саун возможно только при предъявлении сертификата о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном не более полугода назад заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.В сообщении уточняется, что несовершеннолетние могут посещать организации только в сопровождении родителей или законных представителей, имеющих один из указанных сертификатов. При этом действующий режим санитарно-эпидемиологических правил остается без изменений и продлевается до 14 ноября.Ранее власти Хакасии заявляли, что жители старше 60 лет, которые поставят первый компонент вакцины с 11 октября до 1 ноября, получат по 500 рублей. Управления соцподдержки помогут районным и городским больницам составить списки жителей и обеспечат подвоз на вакцинацию. Также власти намерены рекомендовать работодателям давать сотрудникам, поставившим прививку до 1 ноября, отгулы до и после вакцинации.В правительстве уточнили, что до достижения планки в 80% коллективного иммунитета в республике осталось привить 144 тысячи человек. Озвученные меры позволят ускорить создание коллективного иммунитета.Также в правительстве напомнили, что накануне федеральный штаб поставил перед регионами задачу сформировать к 1 ноября коллективный иммунитет в 80%. Субъекты, достигнувшие этого показателя, будут материально поощрены на пять миллиардов рублей.
https://ria.ru/20211011/qr-kody-1754103955.html
https://ria.ru/20211011/qr-kod-1754059852.html
республика хакасия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742092903_277:0:2000:1292_1920x0_80_0_0_ec2ec3b19f8ee42206bcb6c9bbcbbde7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика хакасия, здоровье - общество, валентин коновалов, коронавирус в россии
08:31 12.10.2021 (обновлено: 08:49 12.10.2021)
В Хакасии ужесточили меры для борьбы с распространением коронавируса
В Хакасии посещать кинотеатры и спортзалы можно будет привитым и переболевшим COVID-19
КРАСНОЯРСК, 12 окт - РИА Новости.
Власти Хакасии ввели посещение некоторых организаций по сертификату о вакцинации, сообщил глава региона Валентин Коновалов
в своем аккаунте в социальной сети "Вконтакте"
.
"С 12 октября посещение гражданами учреждений культуры и искусства, объектов спорта (включая спортивные клубы и фитнес-центры), кинотеатров, организаций общественного питания, бань и саун возможно только при предъявлении сертификата о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном не более полугода назад заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
В сообщении уточняется, что несовершеннолетние могут посещать организации только в сопровождении родителей или законных представителей, имеющих один из указанных сертификатов. При этом действующий режим санитарно-эпидемиологических правил остается без изменений и продлевается до 14 ноября.
Ранее власти Хакасии заявляли, что жители старше 60 лет, которые поставят первый компонент вакцины с 11 октября до 1 ноября, получат по 500 рублей. Управления соцподдержки помогут районным и городским больницам составить списки жителей и обеспечат подвоз на вакцинацию. Также власти намерены рекомендовать работодателям давать сотрудникам, поставившим прививку до 1 ноября, отгулы до и после вакцинации.
В правительстве уточнили, что до достижения планки в 80% коллективного иммунитета в республике осталось привить 144 тысячи человек. Озвученные меры позволят ускорить создание коллективного иммунитета.
Также в правительстве напомнили, что накануне федеральный штаб поставил перед регионами задачу сформировать к 1 ноября коллективный иммунитет в 80%. Субъекты, достигнувшие этого показателя, будут материально поощрены на пять миллиардов рублей.