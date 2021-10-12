Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211012/khakasiya-1754131788.html
В Хакасии ужесточили меры для борьбы с распространением коронавируса
В Хакасии ужесточили меры для борьбы с распространением коронавируса - РИА Новости, 12.10.2021
В Хакасии ужесточили меры для борьбы с распространением коронавируса
Власти Хакасии ввели посещение некоторых организаций по сертификату о вакцинации, сообщил глава региона Валентин Коновалов в своем аккаунте в социальной сети... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T08:31
2021-10-12T08:49
распространение коронавируса
общество
республика хакасия
здоровье - общество
валентин коновалов
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742092903_0:167:2000:1292_1920x0_80_0_0_7e6d8f8858b8d1d396c860e0f1e48089.jpg
КРАСНОЯРСК, 12 окт - РИА Новости. Власти Хакасии ввели посещение некоторых организаций по сертификату о вакцинации, сообщил глава региона Валентин Коновалов в своем аккаунте в социальной сети "Вконтакте"."С 12 октября посещение гражданами учреждений культуры и искусства, объектов спорта (включая спортивные клубы и фитнес-центры), кинотеатров, организаций общественного питания, бань и саун возможно только при предъявлении сертификата о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном не более полугода назад заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.В сообщении уточняется, что несовершеннолетние могут посещать организации только в сопровождении родителей или законных представителей, имеющих один из указанных сертификатов. При этом действующий режим санитарно-эпидемиологических правил остается без изменений и продлевается до 14 ноября.Ранее власти Хакасии заявляли, что жители старше 60 лет, которые поставят первый компонент вакцины с 11 октября до 1 ноября, получат по 500 рублей. Управления соцподдержки помогут районным и городским больницам составить списки жителей и обеспечат подвоз на вакцинацию. Также власти намерены рекомендовать работодателям давать сотрудникам, поставившим прививку до 1 ноября, отгулы до и после вакцинации.В правительстве уточнили, что до достижения планки в 80% коллективного иммунитета в республике осталось привить 144 тысячи человек. Озвученные меры позволят ускорить создание коллективного иммунитета.Также в правительстве напомнили, что накануне федеральный штаб поставил перед регионами задачу сформировать к 1 ноября коллективный иммунитет в 80%. Субъекты, достигнувшие этого показателя, будут материально поощрены на пять миллиардов рублей.
https://ria.ru/20211011/qr-kody-1754103955.html
https://ria.ru/20211011/qr-kod-1754059852.html
республика хакасия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742092903_277:0:2000:1292_1920x0_80_0_0_ec2ec3b19f8ee42206bcb6c9bbcbbde7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, республика хакасия, здоровье - общество, валентин коновалов, коронавирус в россии
08:31 12.10.2021 (обновлено: 08:49 12.10.2021)
 
В Хакасии ужесточили меры для борьбы с распространением коронавируса

В Хакасии посещать кинотеатры и спортзалы можно будет привитым и переболевшим COVID-19

© Кирилл КаллиниковСертификаты о вакцинации от COVID-19 360
Сертификаты о вакцинации от COVID-19 360
© Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 12 окт - РИА Новости. Власти Хакасии ввели посещение некоторых организаций по сертификату о вакцинации, сообщил глава региона Валентин Коновалов в своем аккаунте в социальной сети "Вконтакте".
"С 12 октября посещение гражданами учреждений культуры и искусства, объектов спорта (включая спортивные клубы и фитнес-центры), кинотеатров, организаций общественного питания, бань и саун возможно только при предъявлении сертификата о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном не более полугода назад заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
В сообщении уточняется, что несовершеннолетние могут посещать организации только в сопровождении родителей или законных представителей, имеющих один из указанных сертификатов. При этом действующий режим санитарно-эпидемиологических правил остается без изменений и продлевается до 14 ноября.
Ранее власти Хакасии заявляли, что жители старше 60 лет, которые поставят первый компонент вакцины с 11 октября до 1 ноября, получат по 500 рублей. Управления соцподдержки помогут районным и городским больницам составить списки жителей и обеспечат подвоз на вакцинацию. Также власти намерены рекомендовать работодателям давать сотрудникам, поставившим прививку до 1 ноября, отгулы до и после вакцинации.
Посетитель предъявляет QR-код для посещения общественного места - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 21:19Распространение коронавируса
В Мордовии вводят QR-коды для посещения общепита и спортивных мероприятий
В правительстве уточнили, что до достижения планки в 80% коллективного иммунитета в республике осталось привить 144 тысячи человек. Озвученные меры позволят ускорить создание коллективного иммунитета.
Также в правительстве напомнили, что накануне федеральный штаб поставил перед регионами задачу сформировать к 1 ноября коллективный иммунитет в 80%. Субъекты, достигнувшие этого показателя, будут материально поощрены на пять миллиардов рублей.
Сотрудник сканирует QR-код у входа в ресторан McDonald's в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 16:55Распространение коронавируса
В Ленинградской области введут QR-коды для посещения театров и бассейнов
 
Распространение коронавирусаОбществоРеспублика ХакасияЗдоровье - ОбществоВалентин КоноваловКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
04:42Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
04:23Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края
04:14Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви
03:59Украинские школы и больницы начали запасаться одеялами и обогревателями
03:58Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
03:51Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
03:47Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
03:42В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
03:33Россию признали перспективнейшим рынком
03:22Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации
03:18Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят
03:17В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
03:10В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
03:07Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
03:00В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому
03:00Московских лендлордов через год ждет повышение расходов на налоги
02:58Министр образования Якутии ушел в отставку по собственной инициативе
02:53В работе Telegram произошел глобальный сбой
02:39Палата представителей одобрила кратковременное увеличение госдолга США
Лента новостейМолния