https://ria.ru/20211012/khakasiya-1754131788.html

В Хакасии ужесточили меры для борьбы с распространением коронавируса

В Хакасии ужесточили меры для борьбы с распространением коронавируса - РИА Новости, 12.10.2021

В Хакасии ужесточили меры для борьбы с распространением коронавируса

Власти Хакасии ввели посещение некоторых организаций по сертификату о вакцинации, сообщил глава региона Валентин Коновалов в своем аккаунте в социальной сети... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T08:31

2021-10-12T08:31

2021-10-12T08:49

распространение коронавируса

общество

республика хакасия

здоровье - общество

валентин коновалов

коронавирус в россии

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КРАСНОЯРСК, 12 окт - РИА Новости. Власти Хакасии ввели посещение некоторых организаций по сертификату о вакцинации, сообщил глава региона Валентин Коновалов в своем аккаунте в социальной сети "Вконтакте"."С 12 октября посещение гражданами учреждений культуры и искусства, объектов спорта (включая спортивные клубы и фитнес-центры), кинотеатров, организаций общественного питания, бань и саун возможно только при предъявлении сертификата о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном не более полугода назад заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.В сообщении уточняется, что несовершеннолетние могут посещать организации только в сопровождении родителей или законных представителей, имеющих один из указанных сертификатов. При этом действующий режим санитарно-эпидемиологических правил остается без изменений и продлевается до 14 ноября.Ранее власти Хакасии заявляли, что жители старше 60 лет, которые поставят первый компонент вакцины с 11 октября до 1 ноября, получат по 500 рублей. Управления соцподдержки помогут районным и городским больницам составить списки жителей и обеспечат подвоз на вакцинацию. Также власти намерены рекомендовать работодателям давать сотрудникам, поставившим прививку до 1 ноября, отгулы до и после вакцинации.В правительстве уточнили, что до достижения планки в 80% коллективного иммунитета в республике осталось привить 144 тысячи человек. Озвученные меры позволят ускорить создание коллективного иммунитета.Также в правительстве напомнили, что накануне федеральный штаб поставил перед регионами задачу сформировать к 1 ноября коллективный иммунитет в 80%. Субъекты, достигнувшие этого показателя, будут материально поощрены на пять миллиардов рублей.

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республика хакасия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика хакасия, здоровье - общество, валентин коновалов, коронавирус в россии