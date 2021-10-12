https://ria.ru/20211012/kartoshka-1754199110.html

В якутское село сбросили почти тонну картошки с "кукурузника"

В якутское село сбросили почти тонну картошки с "кукурузника" - РИА Новости, 12.10.2021

В якутское село сбросили почти тонну картошки с "кукурузника"

В арктическом селе Якутии провели эксперимент: около тонны картошки сбросили с "кукурузника" Ан-2 на парашютах, рассказал РИА Новости глава Береляхского наслега РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T14:12

2021-10-12T14:12

2021-10-12T15:19

ан-2

арктика

республика саха (якутия)

общество

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ЯКУТСК, 12 окт – РИА Новости. В арктическом селе Якутии провели эксперимент: около тонны картошки сбросили с "кукурузника" Ан-2 на парашютах, рассказал РИА Новости глава Береляхского наслега Аллаиховского района Алексей Николаев.По его словам, идея сбросить овощи и фрукты возникла из-за отсутствия в селе авиаплощадки. Региональный оператор АО "Якутоптторг" договорился с частным авиаперевозчиком - авиакомпанией "Восточный ветер", которая по заявке наслега пошла на эксперимент."Первый рейс удался. На парашютах с самолета Ан-2 сегодня к нам спущены 900 килограммов картошки. Жители довольны. Ждем второй рейс. Должны привезти фрукты. Я сам авиатор, поэтому доводилось раньше сбрасывать груз на парашютах в геологических участках. Но чтобы овощи и фрукты для населения таким образом доставить, это, я думаю, впервые даже во всей стране. У нас на территории наслега имеется только вертолетная площадка. А как известно, авиаперевозка на вертолетах очень дорого обходится. Вот такие варианты завоза, тем более после положительного эксперимента, можно практиковать и в других труднодоступных районах", - отметил Николаев.Ранее заместитель генерального директора республиканского оператора по завозу социально значимых продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции АО "Якутоптторг" Сайдам Степанов рассказал РИА Новости, что впервые за 20 лет овощи и фрукты в 42 труднодоступных населенных пункта Арктики доставили на самолетах Ан-2.

https://ria.ru/20211012/yakutiya-1754172570.html

арктика

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Картошка с парашюта: доставка овощей для жителей отдаленного села в Якутии В арктическом селе в Якутии провели эксперимент: около тонны картошки решили сбросить с "кукурузника" на парашютах, рассказал РИА Новости глава района. Всё потому, что там нет авиаплощадки, а вертолетами обходится очень дорого. Жители остались довольны, вторым рейсом ждут фрукты. 2021-10-12T14:12 true PT1M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ан-2, арктика, республика саха (якутия), общество