Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211012/kanaly-1754291587.html
В Госдепе заявили, что США нужен открытый дипломатический канал с Россией
В Госдепе заявили, что США нужен открытый дипломатический канал с Россией - РИА Новости, 13.10.2021
В Госдепе заявили, что США нужен открытый дипломатический канал с Россией
США осознают необходимость в открытых каналах для дипломатического взаимодействия с Россией, заявил пресс-секретарь Нед Прайс по поводу проблемы комплектования... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-12T22:38
2021-10-13T00:40
в мире
сша
москва
государственный департамент сша
нед прайс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739887844_0:233:1280:953_1920x0_80_0_0_9035e898bdca445b20737d8069aa8489.jpg
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. США осознают необходимость в открытых каналах для дипломатического взаимодействия с Россией, заявил пресс-секретарь Нед Прайс по поводу проблемы комплектования посольств обеих стран."Мы хотим иметь возможность взаимодействовать дипломатически с Москвой на множестве уровней и нуждаемся в ней", - сказал Прайс журналистам.Он добавил, что разовые встречи госдепартамент не считает достаточной заменой нормальной работе дипломатических миссий, которую в Вашингтоне рассчитывают возобновить.Стороны договорились провести еще один раунд консультаций в поисках решения проблемы комплектования посольств. В США продолжают настаивать на принципах паритета численности дипломатов и взаимности при выдаче им виз, добавил Прайс.
https://ria.ru/20211012/nuland-1754197231.html
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739887844_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1712e6fbc9dcf6b27f5b28be9d035664.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, москва, государственный департамент сша, нед прайс, россия
22:38 12.10.2021 (обновлено: 00:40 13.10.2021)
 
В Госдепе заявили, что США нужен открытый дипломатический канал с Россией

В Госдепе США заявили о необходимости открытого дипломатического канала с Россией

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. США осознают необходимость в открытых каналах для дипломатического взаимодействия с Россией, заявил пресс-секретарь Нед Прайс по поводу проблемы комплектования посольств обеих стран.
"Мы хотим иметь возможность взаимодействовать дипломатически с Москвой на множестве уровней и нуждаемся в ней", - сказал Прайс журналистам.
Он добавил, что разовые встречи госдепартамент не считает достаточной заменой нормальной работе дипломатических миссий, которую в Вашингтоне рассчитывают возобновить.
Стороны договорились провести еще один раунд консультаций в поисках решения проблемы комплектования посольств. В США продолжают настаивать на принципах паритета численности дипломатов и взаимности при выдаче им виз, добавил Прайс.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 14:03
Рябков рассказал, что получил МИД в обмен на разрешение на въезд Нуланд
 
В миреСШАМоскваГосударственный департамент СШАНед ПрайсРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
04:42Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
04:23Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края
04:14Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви
03:59Украинские школы и больницы начали запасаться одеялами и обогревателями
03:58Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
03:51Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
03:47Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
03:42В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
03:33Россию признали перспективнейшим рынком
03:22Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации
03:18Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят
03:17В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
03:10В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
03:07Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
03:00В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому
03:00Московских лендлордов через год ждет повышение расходов на налоги
02:58Министр образования Якутии ушел в отставку по собственной инициативе
02:53В работе Telegram произошел глобальный сбой
02:39Палата представителей одобрила кратковременное увеличение госдолга США
Лента новостейМолния