https://ria.ru/20211012/kanaly-1754291587.html
В Госдепе заявили, что США нужен открытый дипломатический канал с Россией
В Госдепе заявили, что США нужен открытый дипломатический канал с Россией - РИА Новости, 13.10.2021
В Госдепе заявили, что США нужен открытый дипломатический канал с Россией
США осознают необходимость в открытых каналах для дипломатического взаимодействия с Россией, заявил пресс-секретарь Нед Прайс по поводу проблемы комплектования... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-12T22:38
2021-10-12T22:38
2021-10-13T00:40
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. США осознают необходимость в открытых каналах для дипломатического взаимодействия с Россией, заявил пресс-секретарь Нед Прайс по поводу проблемы комплектования посольств обеих стран."Мы хотим иметь возможность взаимодействовать дипломатически с Москвой на множестве уровней и нуждаемся в ней", - сказал Прайс журналистам.Он добавил, что разовые встречи госдепартамент не считает достаточной заменой нормальной работе дипломатических миссий, которую в Вашингтоне рассчитывают возобновить.Стороны договорились провести еще один раунд консультаций в поисках решения проблемы комплектования посольств. В США продолжают настаивать на принципах паритета численности дипломатов и взаимности при выдаче им виз, добавил Прайс.
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в мире, сша, москва, государственный департамент сша, нед прайс, россия
22:38 12.10.2021 (обновлено: 00:40 13.10.2021)
В Госдепе заявили, что США нужен открытый дипломатический канал с Россией
В Госдепе США заявили о необходимости открытого дипломатического канала с Россией