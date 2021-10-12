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Стендап-комики Ни и Лолаева извинились за шутки об осетинах
Стендап-комики Ни и Лолаева извинились за шутки об осетинах - РИА Новости, 12.10.2021
Стендап-комики Ни и Лолаева извинились за шутки об осетинах
Стендап-комики Александр Ни и Ариана Лолаева опубликовали видео с извинениями за непристойные шутки про осетинские пироги и осетин. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T21:09
2021-10-12T21:13
владикавказ
республика северная осетия - алания
россия
идрак мирзализаде
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ПЯТИГОРСК, 12 окт - РИА Новости. Стендап-комики Александр Ни и Ариана Лолаева опубликовали видео с извинениями за непристойные шутки про осетинские пироги и осетин.Ранее в Instagram было опубликовано видео фрагмента стендап-шоу Roast Battle-2020, которое вызвало волну критики со стороны осетинских пользователей. На видео Ни непристойно шутит об осетинских пирогах и личной жизни Лолаевой, уроженки Владикавказа."Я совершила непоправимую ошибку, я это осознала в полной мере. Я ни в коем случае не обороняюсь, максимально открыто говорю о том, что сейчас чувствую. Со мной серьезно поговорили и объяснили все, после чего я осознала весь масштаб трагедии и тот уровень урона колоссального, который я нанесла и себе, и всем близким, всем, кто увидел это видео", - сказала Лолаева в видео-комментарии в Instagram.Она добавила, что все произошло по ее "неосторожности и глупости". "Наказание за все это я понесла и буду нести дальше. Я лишилась работы, от меня отвернулись многие люди, и я потеряла Родину... которая всегда была частью меня и будет дальше, несмотря на весь негатив, который я спровоцировала, хотя и не желала", - отметила Лолаева.По словам комика Александра Ни, он не отдавал себе отчет. "Сейчас я все осознал и впредь буду следить за выражениями. Надеюсь, вы поймете меня и примите мои извинения", - написал стендапер в Instagram.Ранее в интернете получило распространение видео, на котором комик Идрак Мирзализаде шутит о "русских и фекалиях". Позднее в одном из своих выступлений комик объяснял, что фрагмент "вырван из контекста" юмористического шоу, а его монолог, напротив, высмеивал ксенофобию. В ходе рассмотрения дела в Таганском суде комик извинился перед людьми, которых могла обидеть его шутка, но не признал вину в разжигании межнациональной вражды.
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владикавказ, республика северная осетия - алания, россия, идрак мирзализаде
21:09 12.10.2021 (обновлено: 21:13 12.10.2021)
 
Стендап-комики Ни и Лолаева извинились за шутки об осетинах

Стендап-комики Ни и Лолаева извинились за непристойные шутки об осетинских пирогах

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПриготовление осетинских пирогов представителями осетинской общины в чайхане "Торне" в Сочи
Приготовление осетинских пирогов представителями осетинской общины в чайхане Торне в Сочи - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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ПЯТИГОРСК, 12 окт - РИА Новости. Стендап-комики Александр Ни и Ариана Лолаева опубликовали видео с извинениями за непристойные шутки про осетинские пироги и осетин.
Ранее в Instagram было опубликовано видео фрагмента стендап-шоу Roast Battle-2020, которое вызвало волну критики со стороны осетинских пользователей. На видео Ни непристойно шутит об осетинских пирогах и личной жизни Лолаевой, уроженки Владикавказа.
"Я совершила непоправимую ошибку, я это осознала в полной мере. Я ни в коем случае не обороняюсь, максимально открыто говорю о том, что сейчас чувствую. Со мной серьезно поговорили и объяснили все, после чего я осознала весь масштаб трагедии и тот уровень урона колоссального, который я нанесла и себе, и всем близким, всем, кто увидел это видео", - сказала Лолаева в видео-комментарии в Instagram.
Она добавила, что все произошло по ее "неосторожности и глупости". "Наказание за все это я понесла и буду нести дальше. Я лишилась работы, от меня отвернулись многие люди, и я потеряла Родину... которая всегда была частью меня и будет дальше, несмотря на весь негатив, который я спровоцировала, хотя и не желала", - отметила Лолаева.
По словам комика Александра Ни, он не отдавал себе отчет. "Сейчас я все осознал и впредь буду следить за выражениями. Надеюсь, вы поймете меня и примите мои извинения", - написал стендапер в Instagram.
Ранее в интернете получило распространение видео, на котором комик Идрак Мирзализаде шутит о "русских и фекалиях". Позднее в одном из своих выступлений комик объяснял, что фрагмент "вырван из контекста" юмористического шоу, а его монолог, напротив, высмеивал ксенофобию. В ходе рассмотрения дела в Таганском суде комик извинился перед людьми, которых могла обидеть его шутка, но не признал вину в разжигании межнациональной вражды.
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