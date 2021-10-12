https://ria.ru/20211012/izvinenie-1754276797.html

Daily Express извинилась за фейк о краже Россией формулы AstraZeneca

Daily Express извинилась за фейк о краже Россией формулы AstraZeneca - РИА Новости, 13.10.2021

Daily Express извинилась за фейк о краже Россией формулы AstraZeneca

Британский таблоид Daily Express внес поправки в материал, в котором утверждалось, что разработчики "Спутника V" "украли" формулу вакцины у AstraZeneca. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-12T20:07

2021-10-12T20:07

2021-10-13T00:38

astrazeneca

россия

коронавирус в россии

российский фонд прямых инвестиций

sun

александр гинцбург

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ЛОНДОН, 12 окт — РИА Новости. Британский таблоид Daily Express внес поправки в материал, в котором утверждалось, что разработчики "Спутника V" "украли" формулу вакцины у AstraZeneca.Первой статью об этом накануне выпустила газета The Sun, после чего британские СМИ стали ее перепечатывать. Российский фонд прямых инвестиций резко раскритиковал публикацию The Sun, назвав ее "фейком и вопиющей ложью". В РФПИ подчеркнули, что эта история не имеет научного обоснования: "Спутник V" основан на хорошо изученной аденовирусной платформе человека, в то время как AstraZeneca использует аденовирусный вектор шимпанзе."В статье от 11 октября 2021 года ошибочно предполагалось, что "согласно новым сообщениям, Россия скопировала формулу вакцины AstraZeneca и использовала ее для создания собственной вакцины", — говорится в сообщении на сайте газеты. В нем подчеркивается, что это ошибочная информация.Публично известно, что разработчик вакцины "Спутник V" — Центр имени Гамалеи, подчеркнули в редакции таблоида.Daily Express признала, что в статье содержались и другие недостоверные сведения. В качестве извинения газета опубликовала заявление Российского фонда прямых инвестиций.Подобные обвинения в СМИ звучат не впервые. Еще в апреле директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург называл их самым смешным мифом про российский препарат.Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, он стал первой в мире вакциной от COVID-19. По данным журнала Lancet, ее эффективность составляет 91,6 процента, использование одобрили около 70 стран.В начале октября глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что для признания препарата в ЕС не осталось никаких препятствий.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211011/vaktsina-1754000376.html

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astrazeneca , россия, коронавирус в россии, российский фонд прямых инвестиций, sun, александр гинцбург