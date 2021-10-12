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Daily Express извинилась за фейк о краже Россией формулы AstraZeneca
Daily Express извинилась за фейк о краже Россией формулы AstraZeneca - РИА Новости, 13.10.2021
Daily Express извинилась за фейк о краже Россией формулы AstraZeneca
Британский таблоид Daily Express внес поправки в материал, в котором утверждалось, что разработчики "Спутника V" "украли" формулу вакцины у AstraZeneca. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-12T20:07
2021-10-13T00:38
astrazeneca
россия
коронавирус в россии
российский фонд прямых инвестиций
sun
александр гинцбург
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ЛОНДОН, 12 окт — РИА Новости. Британский таблоид Daily Express внес поправки в материал, в котором утверждалось, что разработчики "Спутника V" "украли" формулу вакцины у AstraZeneca.Первой статью об этом накануне выпустила газета The Sun, после чего британские СМИ стали ее перепечатывать. Российский фонд прямых инвестиций резко раскритиковал публикацию The Sun, назвав ее "фейком и вопиющей ложью". В РФПИ подчеркнули, что эта история не имеет научного обоснования: "Спутник V" основан на хорошо изученной аденовирусной платформе человека, в то время как AstraZeneca использует аденовирусный вектор шимпанзе."В статье от 11 октября 2021 года ошибочно предполагалось, что "согласно новым сообщениям, Россия скопировала формулу вакцины AstraZeneca и использовала ее для создания собственной вакцины", — говорится в сообщении на сайте газеты. В нем подчеркивается, что это ошибочная информация.Публично известно, что разработчик вакцины "Спутник V" — Центр имени Гамалеи, подчеркнули в редакции таблоида.Daily Express признала, что в статье содержались и другие недостоверные сведения. В качестве извинения газета опубликовала заявление Российского фонда прямых инвестиций.Подобные обвинения в СМИ звучат не впервые. Еще в апреле директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург называл их самым смешным мифом про российский препарат.Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, он стал первой в мире вакциной от COVID-19. По данным журнала Lancet, ее эффективность составляет 91,6 процента, использование одобрили около 70 стран.В начале октября глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что для признания препарата в ЕС не осталось никаких препятствий.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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astrazeneca , россия, коронавирус в россии, российский фонд прямых инвестиций, sun, александр гинцбург
20:07 12.10.2021 (обновлено: 00:38 13.10.2021)
 
Daily Express извинилась за фейк о краже Россией формулы AstraZeneca

Daily Express признала данные о "краже" Россией формулы AstraZeneca ложными

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудник цеха производства вакцины от коронавируса биотехнологической компании BIOCAD
Сотрудник цеха производства вакцины от коронавируса биотехнологической компании BIOCAD - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ЛОНДОН, 12 окт — РИА Новости. Британский таблоид Daily Express внес поправки в материал, в котором утверждалось, что разработчики "Спутника V" "украли" формулу вакцины у AstraZeneca.
Первой статью об этом накануне выпустила газета The Sun, после чего британские СМИ стали ее перепечатывать. Российский фонд прямых инвестиций резко раскритиковал публикацию The Sun, назвав ее "фейком и вопиющей ложью". В РФПИ подчеркнули, что эта история не имеет научного обоснования: "Спутник V" основан на хорошо изученной аденовирусной платформе человека, в то время как AstraZeneca использует аденовирусный вектор шимпанзе.
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В Кремле ответили на статью The Sun о "краже" Россией формулы вакцины
"В статье от 11 октября 2021 года ошибочно предполагалось, что "согласно новым сообщениям, Россия скопировала формулу вакцины AstraZeneca и использовала ее для создания собственной вакцины", — говорится в сообщении на сайте газеты. В нем подчеркивается, что это ошибочная информация.
Публично известно, что разработчик вакцины "Спутник V" — Центр имени Гамалеи, подчеркнули в редакции таблоида.
Daily Express признала, что в статье содержались и другие недостоверные сведения. В качестве извинения газета опубликовала заявление Российского фонда прямых инвестиций.
Подобные обвинения в СМИ звучат не впервые. Еще в апреле директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург называл их самым смешным мифом про российский препарат.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, он стал первой в мире вакциной от COVID-19. По данным журнала Lancet, ее эффективность составляет 91,6 процента, использование одобрили около 70 стран.
В начале октября глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что для признания препарата в ЕС не осталось никаких препятствий.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
AstraZenecaРоссияКоронавирус в РоссииРоссийский фонд прямых инвестицийSunАлександр Гинцбург
 
 
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