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https://ria.ru/20211012/izvinenie-1754275982.html
Daily Express извинилась за фейк о краже Россией формулы AstraZeneca
Daily Express извинилась за фейк о краже Россией формулы AstraZeneca - РИА Новости, 13.10.2021
Daily Express извинилась за фейк о краже Россией формулы AstraZeneca
Британская газета Daily Express внесла поправки и извинилась за публикацию материла о "краже" Россией формулы вакцины AstraZeneca для создания российской... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-12T20:03
2021-10-13T02:17
astrazeneca
россия
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
технологии
российский фонд прямых инвестиций
sun
александр гинцбург
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ЛОНДОН, 12 окт - РИА Новости. Британская газета Daily Express внесла поправки и извинилась за публикацию материла о "краже" Россией формулы вакцины AstraZeneca для создания российской вакцины Sputnik.О том, что Россия якобы украла формулу вакцины AstraZeneca и использовала для разработки "Спутника V" сообщила газета Sun, которую потом перепечатали другие СМИ, в том числе и Daily Express. Директор центра Гамалеи (разработчик "Спутника V") Александр Гинцбург еще в апреле, рассказывая РИА Новости самый смешной, по его мнению, миф про "Спутник V", пересказал байку о том, что российские хакеры украли план создания вакцины у AstraZeneca, и отметил, что такая информация "очень порадовала и посмешила"."В статье от 11 октября 2021 года ошибочно предполагалось, что "Согласно новым сообщениям, Россия скопировала формула вакцины AstraZeneca и использовала ее для создания собственной вакцины". Мы обратили внимание, что это ошибочная информация, так как разработчик вакцины Sputnik V – Центр Гамалеи публично известно", - говорится в опубликованном сообщении на сайте газеты.Издание признало, что в статье содержались и другие недостоверные сведения. В качестве извинения газета опубликовала заявление Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).Ранее РФПИ назвал в своем релизе "фейком и вопиющей ложью" статью о "краже Россией формулы вакцины" от COVID-19 у AstraZeneca.
https://ria.ru/20211011/statya-1754049496.html
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astrazeneca , россия, коронавирус covid-19, технологии, российский фонд прямых инвестиций, sun, александр гинцбург
20:03 12.10.2021 (обновлено: 02:17 13.10.2021)
 
Daily Express извинилась за фейк о краже Россией формулы AstraZeneca

Daily Express признала данные о "краже" Россией формулы AstraZeneca ложными

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТауэрский мост и расположенный на северном берегу Темзы фонтан "Девочка с дельфином" в Лондоне
Тауэрский мост и расположенный на северном берегу Темзы фонтан Девочка с дельфином в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЛОНДОН, 12 окт - РИА Новости. Британская газета Daily Express внесла поправки и извинилась за публикацию материла о "краже" Россией формулы вакцины AstraZeneca для создания российской вакцины Sputnik.
О том, что Россия якобы украла формулу вакцины AstraZeneca и использовала для разработки "Спутника V" сообщила газета Sun, которую потом перепечатали другие СМИ, в том числе и Daily Express. Директор центра Гамалеи (разработчик "Спутника V") Александр Гинцбург еще в апреле, рассказывая РИА Новости самый смешной, по его мнению, миф про "Спутник V", пересказал байку о том, что российские хакеры украли план создания вакцины у AstraZeneca, и отметил, что такая информация "очень порадовала и посмешила".
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 16:16Распространение коронавируса
В РФПИ назвали статью The Sun о "краже" Россией формулы вакцины фейком
"В статье от 11 октября 2021 года ошибочно предполагалось, что "Согласно новым сообщениям, Россия скопировала формула вакцины AstraZeneca и использовала ее для создания собственной вакцины". Мы обратили внимание, что это ошибочная информация, так как разработчик вакцины Sputnik V – Центр Гамалеи публично известно", - говорится в опубликованном сообщении на сайте газеты.
Издание признало, что в статье содержались и другие недостоверные сведения. В качестве извинения газета опубликовала заявление Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Ранее РФПИ назвал в своем релизе "фейком и вопиющей ложью" статью о "краже Россией формулы вакцины" от COVID-19 у AstraZeneca.
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Распространение коронавирусаAstraZenecaРоссияКоронавирус COVID-19ТехнологииРоссийский фонд прямых инвестицийSunАлександр Гинцбург
 
 
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