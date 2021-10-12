https://ria.ru/20211012/izvinenie-1754275982.html

Daily Express извинилась за фейк о краже Россией формулы AstraZeneca

Daily Express извинилась за фейк о краже Россией формулы AstraZeneca - РИА Новости, 13.10.2021

Daily Express извинилась за фейк о краже Россией формулы AstraZeneca

Британская газета Daily Express внесла поправки и извинилась за публикацию материла о "краже" Россией формулы вакцины AstraZeneca для создания российской... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-12T20:03

2021-10-12T20:03

2021-10-13T02:17

astrazeneca

россия

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

технологии

российский фонд прямых инвестиций

sun

александр гинцбург

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ЛОНДОН, 12 окт - РИА Новости. Британская газета Daily Express внесла поправки и извинилась за публикацию материла о "краже" Россией формулы вакцины AstraZeneca для создания российской вакцины Sputnik.О том, что Россия якобы украла формулу вакцины AstraZeneca и использовала для разработки "Спутника V" сообщила газета Sun, которую потом перепечатали другие СМИ, в том числе и Daily Express. Директор центра Гамалеи (разработчик "Спутника V") Александр Гинцбург еще в апреле, рассказывая РИА Новости самый смешной, по его мнению, миф про "Спутник V", пересказал байку о том, что российские хакеры украли план создания вакцины у AstraZeneca, и отметил, что такая информация "очень порадовала и посмешила"."В статье от 11 октября 2021 года ошибочно предполагалось, что "Согласно новым сообщениям, Россия скопировала формула вакцины AstraZeneca и использовала ее для создания собственной вакцины". Мы обратили внимание, что это ошибочная информация, так как разработчик вакцины Sputnik V – Центр Гамалеи публично известно", - говорится в опубликованном сообщении на сайте газеты.Издание признало, что в статье содержались и другие недостоверные сведения. В качестве извинения газета опубликовала заявление Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).Ранее РФПИ назвал в своем релизе "фейком и вопиющей ложью" статью о "краже Россией формулы вакцины" от COVID-19 у AstraZeneca.

https://ria.ru/20211011/statya-1754049496.html

https://ria.ru/20211012/vaktsina-1754166758.html

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astrazeneca , россия, коронавирус covid-19, технологии, российский фонд прямых инвестиций, sun, александр гинцбург