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В Москве пройдет ежегодный Форум в области инвестиций

В Москве пройдет ежегодный Форум в области инвестиций - РИА Новости, 12.10.2021

В Москве пройдет ежегодный Форум в области инвестиций

В Ренессанс Москва Монарх Центр 30 октября 2021 года состоится ежегодный Форум в сфере инвестиций и финансов, в рамках которого участники рынка инвестиций... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T17:24

2021-10-12T17:24

2021-10-12T17:24

пресс-релизы

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МОСКВА, 12 окт — Пресс-служба Форума и Премии Investment Leaders. В Ренессанс Москва Монарх Центр 30 октября 2021 года состоится ежегодный Форум в сфере инвестиций и финансов, в рамках которого участники рынка инвестиций продемонстрируют свои лучшие проекты, а также расскажут о самых доходных стратегиях инвестирования 2022 года.Форум Investment Leaders призван объединить банкиров, инвесторов, трейдеров и предпринимателей, которые поделятся ключевыми решениями и стратегиями инвестирования в период изменений. Вас будут ждать 7 параллельных тематических комнат, 40 часов уникального контента, более 100 спикеров, а также более 80 международных и российских компаний-участников Форума и Премии.Среди обсуждаемых тем Форума: "Еврооблигации: как получать доход в валюте? Риски, возможности, перспективы", "Инвестиционный бум: новая эпоха фондового рынка", "Инвестиции в недвижимость: что ждет российский и международный рынки в ближайший год", "Высокорисковые инвестиции: максимальный доход при отсутствии гарантий".В числе спикеров Форума Investment Leaders представители крупнейших российских и международных компаний, таких как "БКС Мир инвестиций", АО "Сбербанк Управление Активами", АО "Россельхозбанк", АО "ФИНАМ", Банк ВТБ, АО "Открытие Брокер", Global Factoring Network, АО "Газпромбанк", Банк "Санкт-Петербург", ПАО Банк "ФК Открытие", BCS Global Markets, ITI Capital, АО "НФК-Сбережения", ZIFFER GROUP, Московская школа управления "Сколково", ПАО "ГМК "Норильский никель".Мероприятие проводится при поддержке Генеральных Партнеров – Госкорпорации "Росатом", АО "Атомэнергомаш", АО "Концерн Росэнергоатом", АО "НоваВинд"."Участие в премии “Лидеры инвестиций” – это еще один шаг нашей компании в направлении развития долгосрочной инфраструктуры возобновляемой энергетики в России. Инвестиции в данный сектор обеспечивают эффективную интеграцию России в мировую экономику, в том числе, дают вклад в выполнение уже взятых международных обязательств в рамках глобальной климатической повестки", – отметил заместитель генерального директора по развитию и международному бизнесу АО "НоваВинд" Григорий Назаров."Благодарим Оргкомитет Премии “Лидеры инвестиций” за возможность стать Генеральным партнером события. Мы убеждены, что инвестиции в создание и развитие инновационных производств в атомной энергетике дадут дополнительный импульс для развития в РФ ядерной медицины и промышленности, увеличения продолжительности и улучшения качества жизни населения страны", – заявил Заместитель Генерального директора – директор по бизнес-развитию АО "Концерн Росэнергоатом" Никита Константинов.Вечер пройдет в формате торжественной Церемонии награждения Лауреатов ежегодной Премии Investment Leaders, вручаемой наиболее успешным участникам рынка инвестиций. Партнеры Премии – АО "Русатом Гринвэй" и международный холдинг интегрированных коммуникаций "ADSbase".Регистрация на Форум Investment Leaders – по ссылке http://investleaders.pro/forum.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы