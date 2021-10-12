https://ria.ru/20211012/initsiativy-1754218751.html

Путин призвал увязывать законодательные инициативы с наццелями развития

Путин призвал увязывать законодательные инициативы с наццелями развития - РИА Новости, 12.10.2021

Путин призвал увязывать законодательные инициативы с наццелями развития

Президент РФ Владимир Путин в обращении к депутатам Госдумы VIII созыва назвал важным, чтобы их законодательные инициативы были увязаны с национальными целями... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T15:36

2021-10-12T15:36

2021-10-12T15:38

политика

владимир путин

госдума рф

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в обращении к депутатам Госдумы VIII созыва назвал важным, чтобы их законодательные инициативы были увязаны с национальными целями развития."Безусловно, вы будете стремиться реализовывать свои обещания и программы партии, выдвигать законодательные инициативы. Очень важно, чтобы они были тесно увязаны с нашими национальными целями развития, чтобы мы все действовали вместе ради общего блага", - сказал Путин в обращении к депутатам Госдумы.

https://ria.ru/20210823/regiony-1746819209.html

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политика, владимир путин, госдума рф, россия