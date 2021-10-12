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Путин призвал увязывать законодательные инициативы с наццелями развития
Путин призвал увязывать законодательные инициативы с наццелями развития - РИА Новости, 12.10.2021
Путин призвал увязывать законодательные инициативы с наццелями развития
Президент РФ Владимир Путин в обращении к депутатам Госдумы VIII созыва назвал важным, чтобы их законодательные инициативы были увязаны с национальными целями... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:36
2021-10-12T15:36
2021-10-12T15:38
политика
владимир путин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в обращении к депутатам Госдумы VIII созыва назвал важным, чтобы их законодательные инициативы были увязаны с национальными целями развития."Безусловно, вы будете стремиться реализовывать свои обещания и программы партии, выдвигать законодательные инициативы. Очень важно, чтобы они были тесно увязаны с нашими национальными целями развития, чтобы мы все действовали вместе ради общего блага", - сказал Путин в обращении к депутатам Госдумы.
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политика, владимир путин, госдума рф, россия
15:36 12.10.2021 (обновлено: 15:38 12.10.2021)
Путин призвал увязывать законодательные инициативы с наццелями развития
Путин призвал Госдуму увязывать законодательные инициативы с национальными целями развития